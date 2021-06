Potrjeno je: toliko bo letos bonov za Slovenke in Slovence

Vlada je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 v vrednosti 243,5 milijona evrov. Interventni zakon je usmerjen predvsem na področje turizma in gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture, kjer zagotavlja državno pomoč v obliki financiranja regresa za letni dopust v višini 1.024 evrov na zaposlenega, povračila stroškov industriji srečanj ter denarnega povračila v višini 25 odstotkov upravičenih stroškov filmski in avdiovizualni industriji, so sporočili po seji vlade.

Tudi letos turistični boni za državljane

Uvedeni so tudi novi boni, in sicer v vrednosti 192,2 milijona evrov, namenjeni izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi.

Bone bodo prejeli vsi državljani, in sicer odrasli v višini 100 evrov, mladoletne osebe pa v višini 50 evrov. Hkrati so se spremenili tudi pogoji za unovčenje lanskih turističnih bonov na način, da jih državljani lahko unovčijo tudi pri sezonskih ponudnikih namestitev in pri tistih, ki so svoja vrata odprli v letošnjem letu.

Boni bodo veljavni do konca leta z možnostjo podaljšanja za pol leta.