Novi boni: prvi je bil unovčen danes zjutraj

Z današnjim dnem je začela veljati uredba o novih bonih, ki jih bo tokrat mogoče unovčiti tako v turizmu kot gostinstvu, športu in kulturi. Nove bone v pomoč gospodarstvu sta na današnji novinarski konferenci predstavila gospodarski minister Zdravko Počivalšek in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Fursa Ivan Simič. Prvi iz drugega svežnja bonov je bil po besedah Simiča unovčen danes.

Minister Počivalšek je uvodoma pojasnil, da je vlada v okviru novega interventnega zakona za pomoč gostinstvu, turizmu, športu in kulturi namenila 243,5 milijona evrov: "Zasledovali smo logiko, da damo denar vsem prebivalcem in se morajo subjekti iz gospodarstva sami potruditi, da pride denar do njih."

Za nove bone bo vlada namenila 192 milijonov evrov. Vsak polnoleten državljan Slovenije prejme bon v vrednosti 100 evrov, vsak mladoleten pa v vrednosti 50 evrov.

Bon lahko unovčite v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in obisku športnih klubov, za ogled razstave, obisk zabaviščnega parka ali smučarskega centra. Unovčiti jih je mogoče od danes pa do konca leta.

Postopek unovčitve bona podoben lanskemu

Ivan Simič je dejal, da proces unovčitve bonov poteka brez težav: "Prva rezervacija je bila opravljena že nekaj minut čez polnoč. Prvi bon je oseba unovčila danes zjutraj."

Postopek unovčitve bonov je zelo podoben unovčitvi lanskih bonov. Stranka bo ob naročilu storitve izpolnila obrazec in ponudniku predala osebni dokument, ponudnik bo ustrezno vrednost bona rezerviral v sistemu finančne uprave. Ko bo storitev izkoriščena, bo vrednost računa unovčena z bona, Furs pa jo bo povrnil ponudniku. Bone lahko tisti državljani, ki lanskih bonov še niso porabili, tudi kombinirajo pri istem ponudniku.

Marsikomu je ostal še lanski bon

Številni imajo sicer neizkoriščene še turistične bone iz lanskega leta. Od začetka unovčevanja starih oz. turističnih bonov, torej od 19. junija lani, jih je bilo do nedelje unovčenih 1.054.378 v skupni vrednosti 149,68 milijona evrov. To pomeni, da je bilo unovčenih 51,5 odstotka vseh bonov in 41,9 odstotka njihove skupne vrednosti. Odstotka sta različna, ker nekateri upravičenci bona še niso unovčili celotne vrednosti, so pojasnili na finančni upravi.