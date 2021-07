Novi interventni zakon v veljavi. Znano, kdaj bomo lahko unovčili nove bone.

Potem ko so poslanci v torek sklenili, da na novi interventni zakon za pomoč ob epidemiji ni mogoče razpisati referenduma, je bil še isti dan objavljen v uradnem listu in velja od danes naprej. Na voljo je tako novih 243,5 milijona evrov pomoči, tokrat namenjene predvsem turizmu in povezanim panogam. Prebivalci Slovenije bodo predvidoma še ta teden pri turističnih ponudnikih, gostincih, v kulturi in športu lahko začeli unovčevati nove bone.

Glede novih bonov je v zakonu zapisano, da je njihova vrednost za odrasle sto evrov, za mladoletne pa 50 evrov. Prejeli jih bodo vsi s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 30. junija letos, unovčiti pa jih bo mogoče do konca tega leta za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. To bo veljalo za storitve, ki so v celoti izvedene in koriščene v Sloveniji.

Tako kot turistični boni iz lanskega leta, ki veljajo do konca letošnjega decembra, bodo tudi novi boni evidentirani kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave RS. Podrobneje bo način njihove unovčitve kot tudi povračila sredstev s strani Fursa in vodenje evidence bonov uredila vlada z uredbo.

Številni imajo sicer neizkoriščene še turistične bone iz lanskega leta.

Od začetka unovčevanja starih oz. turističnih bonov, torej od 19. junija lani, jih je bilo do nedelje unovčenih 1.054.378 v skupni vrednosti 149,68 milijona evrov. To pomeni, da je bilo unovčenih 51,5 odstotka vseh bonov in 41,9 odstotka njihove skupne vrednosti. Odstotka sta različna, ker nekateri upravičenci bona še niso unovčili v celotni njegovi vrednosti, so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs)

Pomoč turizmu in gospodarstvu

Podjetjem s področja turizma, gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije bolezni covid-19 ponuja sofinanciranje regresa za letni dopust za leto 2021. Višina pomoči je določena pri 1.024 evrov na zaposlenega, do nje pa bodo upravičeni tisti, ki so se za opravljanje dejavnosti registrirali najpozneje do 31. maja letos ter beležijo več kot 20-odstoten upad prometa.

Do pomoči za financiranje regresa bodo upravičeni tako tisti, ki so regres že izplačali v zakonskem roku, to je do 1. julija, kot tudi tisti, ki ga morda zaradi likvidnostnih težav še niso, je prejšnji teden na seji DZ zagotovil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc.

Posebej za organizatorje prireditev, koncertov in sejmov je predvideno povračilo stroškov zaradi odpovedi ali omejene izvedbe dogodka. Upravičenci bodo prejeli povrnjenih 80 oziroma 60 odstotkov nastalih stroškov, če ti presegajo deset tisoč evrov, in sicer od avgusta do konca tega leta.

Za čas od uveljavitve zakona do konca leta pa je predvideno povračilo 25 odstotkov stroškov, porabljenih za produkcijo filmov in avdiovizualnih del. O teh vlogah bo odločalo ministrstvo za kulturo.

Za imetnike vodne pravice za kopališča zakon prinaša oprostitev plačila vodnega povračila v letošnjem prvem polletju, žičničarjem, ki del letošnje smučarske sezone niso smeli obratovati, pa delno povračilo izpada prihodkov od prodanih vozovnic.

Nekaj ukrepov prinaša pomoč celotnemu gospodarstvu ne glede na panogo. Podaljšuje se denimo subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, ki ga je mogoče koristiti že od junija lani, tokrat do konca septembra, morda pa celo do konca leta.

Vlada je v zakon vključila še nekatere druge rešitve, med njimi podaljšanje veljavnosti osebnih izkaznic, ki jim je potekla veljavnost od 29. marca lani, začasno možnost porabe sredstev iz sklada za vode tudi za financiranje izvajanja javnih gospodarskih služb, podaljšanje veljavnosti rudarskih pravic ter podaljšanje roka plačila za odjavljeno vozilo.

Ne glede na določbe zakona o trgovini, po kateri morajo biti te ob nedeljah in praznikih zaprte, bodo lahko do konca leta 2022 nemoteno poslovale trgovine na letališčih ter trgovine v turistično-informacijskih centrih in muzejih.