Domači gostje dvigajo hrvaške turistične številke. Kje smo Slovenci?

Tekoče hrvaško turistično leto je zaznamovalo burno dogajanje. Sezona se je spreminjala praktično iz meseca v mesec, a so jo v veliki meri zaznamovali domači gostje. Kljub splošnim podražitvam in bistveno višjim cenam na Jadranu, kot recimo pred korono, število domačih turistov vztrajno narašča, poroča Večernji list.

Domači turisti so prejšnji mesec presegli vse dosedanje turistične rezultate. Po osmih mesecih, v katerih je bilo opravljenih skoraj 2,4 milijona potovanj znotraj države, kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani, je delež rasti hrvaških državljanov septembra dosegel dvomestno številko.

Od 2,5 milijona turistov, ki so septembra počitnikovali v naši južni sosedi, je bilo skoraj 270 tisoč domačih, kar je za kar 12 odstotkov več kot septembra lani. Pri prenočitvah je rast v preteklem mesecu znašala okoli enega odstotka, v osmih mesecih pa nekaj več kot tri odstotke.

Ni dvoma, da so hrvaški državljani veliko prispevali k stabilizaciji letošnje sezone, ki jo je zaznamoval upad z nekaterih najpomembnejših emitivnih trgov. Tudi v poletnem vrhuncu so v primerjavi z lanskim julijem in avgustom zabeležili rahel upad gostov.

Kaj kažejo številke?

V prvih devetih mesecih je imela Hrvaška nekaj več kot 19,7 milijona gostov, kar je dva odstotka več kot lani, medtem ko je število nočitev s 103,8 milijona nočitvami beležilo enoodstotno rast. Pri tem je jadranska regija gostila 17,5 milijona, Zagreb in preostala država pa po milijon gostov.

Tradicionalno je največ turistov izbralo Istrsko županijo (4,8 milijona), sledita Splitsko-dalmatinska županija z okoli 3,8 milijona gostov in Kvarner s tremi milijoni prihodov od začetka leta do konca septembra.

Turistična žetev pa ni enako uspešna za vse, če pogledamo vrsto nastanitve. Z nekaj več kot 6,6 milijona gostov in 23 milijoni nočitev so hoteli za okoli dva odstotka presegli lanske številke. Enako velja za kampe, ki so v prvih devetih mesecih letošnjega leta imeli približno 3,3 milijona turistov in zabeležili 20,7 milijona nočitev.

Nekoliko drugače je na področju zasebnih namestitev, kjer so v prvih devetih mesecih zabeležili približno 200 tisoč turistov več kot hoteli, kar je prav tako približno dva odstotka več kot lani, vendar so zasebniki po številu nočitev za lansko sezono zaostali za deset tisoč.

Sicer pa zasebna namestitev tradicionalno zaseda prvo mesto v domačem turizmu, tako po številu gostov kot po številu nočitev, ki jih je letos v prvih devetih mesecih ustvarila skoraj 38,5 milijona.

Nemcev še vedno največ

Turisti iz Nemčije so tradicionalno najštevilčnejši gostje kljub rahlemu zmanjšanju v primerjavi z lanskim letom, česar ni odtehtal niti nadpovprečno dober obisk v lanskem septembru. Letos so imeli v prvih devetih mesecih okoli 2,9 milijona nemških gostov, kar je približno trideset tisoč manj kot lani. Pri nočitvah je razlika skoraj zanemarljiva, okoli sedemdeset tisoč v primerjavi s skupnim številom 21,1 milijona nočitev nemških gostov.

Poleg Nemcev in Hrvatov so milijon prihodov v prvih devetih mesecih presegli le še Slovenci, Avstrijci in Poljaki. V tem obdobju je bilo slovenskih gostov skoraj 1,6 milijona, kar je dva odstotka več kot lani. V prvih devetih mesecih so gostili skoraj 1,5 milijona avstrijskih turistov, kar je približno odstotek več, medtem ko so poljski turisti z 1,2 milijona prihodi lanske številke presegli za kar šest odstotkov.

Med desetimi najštevilčnejšimi narodi na Jadranu, kjer medletno beležijo upad, so poleg Nemcev še Čehi, Madžari, Slovaki in Nizozemci. Vendar upad znaša od enega ali dveh do največ štirih odstotkov, so si oddahnili hrvaški turistični statistiki.