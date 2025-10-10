Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
10. 10. 2025,
12.12

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Nenavaden prizor pred Malim Lošinjem: divje svinje plavale v morju

Avtor:
A. P. K.

Mali Lošinj | Foto Lošinj Hotels & Villas

Foto: Lošinj Hotels & Villas

Pred Malim Lošinjem so pred dnevi posneli večje krdelo divjih svinj med plavanjem v morju. Kot je povedala ena izmed žensk na krovu čolna, je v gruči plavalo 14 divjih živali.

Nenavadno veliko čredo divjih svinj, ki so družno plavale pred Malim Lošinjem, so posneli Hrvati, ki so ravno takrat bili v okolici in pluli na svojih čolnih.

Kot je poročal Novi list, je ta tujerodna divjad že dolgo problem v Kvarnerju, a vseeno tako velike črede divjih svinj na enem mestu v morju tudi domačini ne vidijo pogosto. Dodali so, da problem tujerodnih živali že leta pesti prebivalce hrvaške Primorsko-goranske županije, zato so pogosti videoposnetki divjih prašičev, ki nastanejo na območju Opatije, Kostrene ali celo Reke.

Bralci so za Novi list povedali tudi, da je posnetek nastal pri Velopinu, na območju Malega Lošinja.

