Sreda, 8. 10. 2025, 11.15

Obdukcija razkrila vzrok smrti štirih Maltežanov, ki so umrli na Hrvaškem

nesreča pri Senju | Foto Pixsell

Foto: Pixsell

Najverjetnejši vzrok smrti štirih malteških državljanov, ki so v sredo pretekli teden z avtomobilom zgrmeli v morje blizu Senja, je bila utopitev. To je pokazala obdukcija, opravljena na reškem Inštitutu za sodno medicino in kriminalistiko.

Pred tednom dni se je na Hrvaškem zgodila huda prometna nesreča, v kateri so izgubili življenje štirje državljani Malte. Avtomobil je blizu Senja zgrmel s ceste v 70 metrov globoko brezno, od tam pa v morje, kjer se je potopilo na 16 metrov globine. Življenje sta izgubila zakonca Jeremy (68 let) in Lorraine Gambin (67) ter zakonca Kevin (67) in Alexandra Bonnici (66). Bili so dolgoletni prijatelji in so se skupaj odpravili na počitnice na Hrvaško.

Obdukcija, opravljena na reškem Inštitutu za sodno medicino in kriminalistiko, je pokazala, da so najverjetneje umrli zaradi utopitve, poroča hrvaški portal Burin.hr. Po ugotovitvah obdukcije so v nesreči utrpeli tudi lažje poškodbe, ki pa jih ni mogoče povezati s smrtjo. Najverjetneje so bili v času nesreče tudi vsi pripeti z varnostnim pasom.

Po dosedanjih ugotovitvah je avtomobil znamke Land Rover Discovery z Reke proti Senju vozil Kevin Bonnici, čeprav so njegovo truplo po nesreči našli na sovoznikovem sedežu. Sprva so sicer domnevali, da je vozniku postalo slabo, a obdukcija ni potrdila zdravstvenih težav, ki bi pojasnile izgubo nadzora nad vozilom. Njegovo srce je bilo zdravo, brez znakov srčnega infarkta ali podobnega stanja, poroča portal.

Še vedno ni znano, zakaj se nikomur ni uspelo rešiti iz vozila in zakaj so vrata po pristanku v morje ostala blokirana. V reševalni akciji sta sodelovala policist Jasmin Mujaković, ki je skočil v morje, in potapljač, ki mu je priskočil na pomoč, vendar ponesrečenih ni bilo mogoče rešiti.

Gre za predhodne ugotovitve, končni rezultati obdukcije in toksikološke analize pa bodo pokazali, ali so bili prisotni še drugi vzroki, ki so privedli do te tragične nesreče, zaključuje portal Burin.hr.

