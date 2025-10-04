V nesreči na Hrvaškem umrli nekdanji košarkar, poslovnež in njuni soprogi

V tragični prometni nesreči, ki se je zgodila v sredo na Hrvaškem, so v Bunici blizu Senja ugasnila življenja štirih oseb. Vsi so bili državljani Malte, med njimi je bil tudi 68-letni Jeremy Gambin, nekdanji košarkarski reprezentant in trener, ter njegov nekdanji soigralec Kevin Bonnici.

V sredo se je zgodila na Hrvaškem huda prometna nesreča, v kateri so izgubili življenje štirje državljani Malte. Avto je blizu Senja zgrmelo s ceste v 70 metrov globoko brezno, od tam pa v morje, kjer se je potopilo na 16 metrih globine. Malteški časnik Times of Malta je potrdil, da sta v nesreči umrla dva zakonska para. Življenje sta izgubila zakonca Jeremy (68 let) in Lorraine Gambin (67) ter Kevin (67) in Alexandra Bonnici (66).

Jeremy in Lorraine Gambin sta v sredo izgubila življenje v prometni nesreči na Hrvaškem. Foto: Facebook

Bili so dolgoletni prijatelji in se skupaj odpravili na počitnice na Hrvaško. Jeremy Gambin je bil nekdanji košarkarski reprezentant Malte, s katero je leta 1987 nastopil tudi na Igrah majhnih držav v Monaku in osvojil bronasto medaljo. Pozneje je v športnem svetu deloval tudi kot trener košarkarskega kluba Luxol, bil pa je tudi profesor telesne vzgoje na šoli St. Michael’s Foundation. Njegova žena Lorraine je bila računovodkinja. Kevin Bonnici je bil poslovnež, sprva je bil zaposlen pri letalski družbi Air Malta, nato bil direktor dveh podjetij, ukvarjal pa se je tudi s taksi prevozi. Bil je velik ljubitelj košarke, pri klubu Luxol pa je sodeloval z Gambinom.

Košarkarska zveza Malte je izrazila sožalje družinam in prijateljem Jeremyja Gambina in Kevina Bonnicija ter zapisala, kako sta bila oba del malteške košarkarske zgodovine.

''Jeremy in Kevin sta bila oba člana družine Luxol kot soigralca, kolega in starša, Jeremy pa je klubu služil tudi kot igralec in trener. Njihova izguba je v naši skupnosti globoko čutiti. V teh težkih časih smo z mislimi in molitvami z njunimi družinami in bližnjimi. Naj počivajo v miru,'' je zapisal košarkarski klub Luxol ter izrekel sožalje družinam tragično preminulih.

Hči Jeremyja in Lorraine Gambin, Ilona Busby, ena izmed njunih treh otrok, je na socialnem omrežju Facebook zapisala: "Naša družina je bila resnično blagoslovljena in srečna, da je imela v svojem življenju najina čudovita starša. ne bi si mogla želeti več. Za vedno bom ponosna, da sem njuna hči," je zapisala in dodal, kako jo tolaži dejstvo, da sta njena starša umrla skupaj, ko sta počela tisto, kar sta imela najraje, v družbi svojih največjih prijateljev in sopotnikov.

Družinam nekdanjih košarkarjev Jeremyja Gambina in Kevina Bonnicija je izrekel sožalje tudi Malteški olimpijski komite.