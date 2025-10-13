Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
16.48

44 minut

Naši sosedje pripravljajo velike spremembe pri koriščenju letnega dopusta

P. P.

Hrvaški delavci bi lahko po spremembah lanski dopust koristili v bistveno daljšem obdobju kot danes.

Hrvaški delavci bi lahko po spremembah lanski dopust koristili v bistveno daljšem obdobju kot danes.

Hrvaška vlada pripravlja spremembe pri koriščenju letnega dopusta, ki bodo v korist delavcem, a delodajalci opozarjajo na dodatne izzive pri organizaciji dela.

Eden od razlogov za spremembo hrvaškega zakona o delu je po navedbah pristojnega ministrstva za delo uskladitev zakonskih določb o prenosu letnega dopusta s Konvencijo Mednarodne organizacije dela. "Tožnikom je bil namreč v več postopkih, sproženih pred nacionalnimi sodišči, pod vplivom sodb Sodišča EU priznan večji obseg pravic, kot jim jih zagotavlja nacionalna zakonodaja, tj. daljše obdobje, v katerem je mogoče prenesti tako imenovani stari letni dopust," poroča Jutarnji list.

Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 132 o plačanem letnem dopustu, ki jo je Hrvaška podpisala leta 2002, določa, da je treba del plačanega letnega dopusta v trajanju najmanj dveh delovnih tednov odobriti in izkoristiti "najkasneje v enem letu, preostanek plačanega letnega dopusta pa najkasneje v osemnajstih mesecih od konca leta, v katerem je bila pravica do dopusta uveljavljena".

Podobna ureditev trenutno velja tudi v Sloveniji

To bi pomenilo, da mora delavec v letu, za katero je bil dopust odobren – na primer v letu 2026 – izkoristiti dva tedna dopusta, preostanek pa lahko izkoristi v naslednjih 18 mesecih, torej do 30. junija 2028. Gre za podaljšanje možnosti koriščenja tako imenovanega starega dopusta za kar eno leto, ker zakon o delu zdaj določa, da ga je mogoče izkoristiti najkasneje do 30. junija naslednjega leta. Podobno ureditev ima trenutno tudi Slovenija.

"To zagotovo koristi delavcem, a delodajalcem ustvarja dodatne organizacijske težave. Tudi v tem primeru bi bilo primerno sprejeti pravila, ki delodajalcem omogočajo nemoteno delo in zagotavljajo prilagoditveno obdobje, da se podjetja lahko pravočasno organizirajo, so opozorili v hrvaškem združenju delodajalcev HUP, še poroča Jutarnji list.

