Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
17. 9. 2025,
16.19

Načrtovani sistem cestninjenja na Hrvaškem brez možnosti plačevanja z gotovino

Hrvaška avtocesta cestnina | Največja sprememba za državljane bo, da bo potrebna predhodna registracija v sistem in da vozil ne bo več treba ustavljati na cestninskih postajah. | Foto Google Street View

Največja sprememba za državljane bo, da bo potrebna predhodna registracija v sistem in da vozil ne bo več treba ustavljati na cestninskih postajah.

Hrvaška načrtuje vzpostavitev enotnega sistema elektronskega cestninjenja po vsej državi, ki bo izključeval možnost plačila z gotovino. Sistem nameravajo uvesti naslednje leto, po ocenah vlade pa bo zmanjšal obratovalne stroške pobiranja cestnine.

Hrvaška bo naslednje leto po napovedih uvedla nov sistem cestninjenja, ki bo pokrival celotno mrežo avtocest po državi. Zapornic in cestninskih postaj ne bo več, voznikom pa ne bo treba ustavljati vozila za plačilo cestnine.

Hrvaško ministrstvo za pomorstvo, promet in infrastrukturo v ta namen načrtuje nov zakon o cestninjenju, ki bo odpravil možnost plačevanja cestnine z gotovino. Predlog zakona bo v javni razpravi do sredine oktobra.

Sistem bo omogočal plačilo cestnine prek naprave za elektronsko cestninjenje v vozilu ENC ali pa bo prek kamere samodejno prebral registrsko številko vozila in nato zaračunal cestnino prek elektronskih plačilnih kanalov.

Vozil ne bo več treba ustavljala na cestninskih postajah

V podjetju Hrvatske autoceste (Hac) so poudarili, da bo z gotovino še vedno mogoče napolniti dobroimetje za izbrani sistem na prodajnih mestih Haca in koncesionarjev, pa tudi na bencinskih črpalkah. Največja sprememba za državljane bo, da bo potrebna predhodna registracija v sistem in da vozil ne bo več treba ustavljati na cestninskih postajah.

Vlada je načrtovano uvedbo elektronskega sistema cestninjenja opisala tudi v obrazcu ocene učinkov predpisa za osnutek predloga zakona, ki ga je prejšnji konec tedna podpisal prometni minister Oleg Butković.

Novi elektronski sistem cestninjenja bo glede na opis iz obrazca temeljil na prostem prometnem toku, z mikrovalovno tehnologijo na frekvenci 5,8 GHz in tehnologijo samodejnega prepoznavanja registrskih tablic.

Lahka vozila z nosilnostjo do 3,5 tone bodo imela možnost izbire med uporabo naprave ENC v vozilu in prijavo v sistem cestninjenja prek samodejnega prepoznavanja registrskih tablic. Vozniki tovornih vozil in motornih koles bodo morali še naprej uporabljati zgolj napravo ENC.

Split, Dalmacija, Hrvaška
Novice Nov "cenovni šok" na Hrvaškem: limonada pred sezono štiri evre, poleti šest, zdaj pa ...
