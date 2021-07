Preverite, kje lahko unovčite nove bone

Vlada je na današnji redni seji podaljšala veljavnost odlokov v povezavi s covid-19 in z uredbo določila način unovčitve bonov v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi.

Še ta teden bomo lahko začeli unovčevati drugi paket turističnih bonov. Vsak polnoleten državljan RS bo prejel bon v vrednosti 100 evrov, vsak mladoleten pa v vrednosti 50 evrov.

Državljani bodo bon lahko unovčili v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in obisku športnih klubov. Ogledali si bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre, so zapisali na spletni strani vlade.

Postopek unovčitve bonov bo zelo podoben unovčitvi lanskoletnih bonov. Bone bodo tisti državljani, ki lanskoletnih bonov še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku. Bone lahko unovčite vse do konca letošnjega leta.

Številni imajo sicer neizkoriščene še turistične bone iz lanskega leta. Od začetka unovčevanja starih oz. turističnih bonov, torej, od 19. junija lani, jih je bilo do nedelje unovčenih 1.054.378 v skupni vrednosti 149,68 milijona evrov. To pomeni, da je bilo unovčenih 51,5 odstotka vseh bonov in 41,9 odstotka njihove skupne vrednosti. Odstotka sta različna, ker nekateri upravičenci bona še niso unovčili v celotni njegovi vrednosti, so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs).