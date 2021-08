Saj ni res, pa je: želeli so izkoristiti turistični bon pokojne osebe

Ko misliš, da si pri delu z ljudmi doživel že prav vse, te vedno znova lahko kaj preseneti. O zanimivi prigodi pripoveduje zaposleni v eni izmed manjših turističnih nastanitev v Sloveniji, kjer so gosti želeli koristiti turistični bon že pokojne osebe. "Bilo je malo nerodno, sam nisem vedel, kako naj reagiram. Oni pa so bili mirno hladni, ko sem jim povedal, da ta oseba ne obstaja," pove sogovornik.

"Štiri dni so bivali pri nas in pred odhodom, ko smo delali račun, so poleg svojih turističnih bonov želeli unovčiti še dva prenesena bona. Podatke prvega sem vnesel brez problema, pri drugem pa se je zataknilo," pripoveduje zaposleni.

Po vpisu enotne matične številke občana (EMŠO) in imena, aplikacija sama izpiše še priimek osebe. Kot pravi, je večkrat vnesel podatke, a vsakokrat se je na aplikaciji izpisalo, da oseba ne obstaja. Po tretjem poskusu se je obrnil h gostom in se opravičil, nato pa je bil šokiran nad njihovim odzivom. "Dedek je to podpisal že lani, kasneje je umrl. Rekli smo, da bomo vsaj poskusili. Očitno ne gre, razliko bomo plačali," so dejali gosti, ki so imeli namen vnovčiti bon pokojnega sorodnika.

Pred mesecem dni je začela veljati uredba o novih bonih. Tokrat jih je mogoče unovčiti tako v turizmu kot gostinstvu, športu in kulturi. Vsak polnoleten državljan Slovenije je prejel bon v vrednosti sto evrov, vsak mladoleten pa v vrednosti 50 evrov.