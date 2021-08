Turistični delavci: Ne želimo ponovno v to nočno moro

Po tednu dni, odkar morajo pogoj PCT - preboleli, cepljeni, testirani - pred vstopom preverjati tudi hotelirji in gostinci, vprašanim to ne predstavlja večjih težav. Seveda menijo, da bi lahko postavili drugačne rešitve, sploh ob dejstvu, da se epidemiološka slika slabša in da je pod vprašajem trajanje turistične sezone. "Ne želimo ponovno v to nočno moro, ki smo ji bili priča, zato menim, da je PCT edina rešitev, ki jo ta planet ponuja, da ohranimo delovna mesta, da ohranimo turizem," je povedal Gregor Jamnik, direktor ljubljanskega Hotela Slon in predsednik Združenja hotelirjev Slovenije.