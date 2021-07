Gostinci za kompromis o pogojih PCT, ker je preveč meril in zmede v komunikaciji

Kot so sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, bo delovna skupina pretresala različne ideje in predloge ter pripravljala najboljše mogoče rešitve za obvladovanje epidemije, ki bodo sprejemljivi tako za gospodarstvo kot za zdravstvo.

Predstavniki delodajalcev v gostinstvu in nekaterih drugih panogah, ki se ne strinjajo z vladnimi ukrepi glede uveljavljanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), so se danes na sestanku z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem dogovorili o oblikovanju delovne skupine, ki bi vladi predlagala kompromisne rešitve.

"V okviru delovne skupine bi se poskušali dogovoriti za spremembo vladnih odlokov tako, da bi bili manjše breme prizadetim panogam,'' je po sestanku povedal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Blaž Cvar.

Na sestanku, na katerem je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije gostila ministra za zdravje Janeza Poklukarja, vodjo svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Matejo Logar, direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka ter predstavnike vlade, zdravstvene stroke in gospodarstva, so bili po navedbah zbornice enotni, da je najpomembnejši cilj ukrepov zajezitev širjenja virusa, a da je ob tem treba tudi zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje gospodarstva, še poroča STA.

Neenaka obravnava in zmeda v komunikaciji

"Obrtnike in podjetnike najbolj moti neenaka obravnava posameznih dejavnosti. Zaposlenim v trgovini se na primer ni treba testirati, potrošniki niso podvrženi pogoju PCT, tudi v proizvodnjah ni takšnih zahtev. Zato vztrajamo, da morajo biti ukrepi za vse dejavnosti enaki, le tako jih je mogoče tudi zagovarjati," je poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh.

Direktor Turistično-gostinske zbornice pri GZS Fedja Pobegajlo je opozoril, da se nezadovoljstvo in zmeda pojavljata tudi zaradi neustrezne komunikacije oblikovalcev ukrepov in izključevanja ključnih deležnikov iz nje. Poleg tega je dejal, da je razumljivo, da so ukrepi takšni tudi z namenom povečanja stopnje precepljenosti med prebivalstvom, ampak se to po njegovem mnenju ne sme dogajati na račun panoge, ki je v celoti ogrožena.

Da zaradi načrtovanih sprememb pri veljavnosti testov, ti v prihodnje tudi naj ne bi bili več brezplačni, vre tudi med frizerji in kozmetiki, ki za preprečevanje različnih okužb skrbijo že ves čas, ne le med epidemijo bolezni covid-19, je povedala sekretarka sekcij frizerjev in kozmetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Vlasta Markoja. Dodala je, da se lahko upravičeno bojimo ponovnega porasta dela na črno v teh dejavnostih.

PCT v očeh Poklukarja nujen za vitalnost gospodarstva

Poklukar je še dejal, da je za zajezitev širjenja virusa nujno doseči dovolj visoko precepljenost prebivalstva, hkrati pa kar najbolj upoštevati vse veljavne ukrepe. "Z višjo stopnjo precepljenosti bomo imeli najmanj težav v zdravstvu, hkrati pa tudi najmanj ovir pri izvajanju gospodarskih dejavnosti in koriščenju njihovih storitev," je poudaril.

"Zavedamo se, da morajo gospodarske panoge nujno ostati vitalne. In pogoj PCT vidim kot možnost, ki to zagotavlja. Poleg tega pa bomo težili tudi k temu, da bodo sprejeti ukrepi med dejavnostmi ustvarjali čim manj neenakosti," je dodal minister.

Logarjeva je povedala, da se ukrepi po panogah razlikujejo zato, ker so izhodišča drugačna, razlikujejo pa se tudi ocene tveganja za prenos virusa. O veljavnosti hitrega antigenskega testa je dejala, da je razmeroma zanesljiv 48 ur.

Za skupno akcijo promocije cepljenja

Napoved pogostejšega testiranja je namreč povzročila veliko nezadovoljstva, zato so po navedbah zbornice zbrani večkrat poudarili pomen promocije cepljenja. Dogovorili so se za skupno akcijo s pozivom k cepljenju in za čimprejšnjo vzpostavitev avtomatizacije preverjanja pogoja PCT.

Krek je na sestanku predstavil aplikacijo, s katero bo preverjanje, ali gost oziroma obiskovalec izpolnjuje pogoj PCT, hitro, enostavno in brez drugih informacij o posamezniku.

Preverjanje PCT kot pred zadnjo spremembo

Cvar je še povedal, da predlagajo, da bi se preverjanje pogoja PCT vrnilo na stanje pred zadnjim vladnim odlokom, torej da bi bila odgovornost izpolnjevanja pogoja znova pri uporabnikih, ne le na izvajalcih storitev. Predlagajo tudi, da bi lahko na terasah gostinskih lokalov poslovali brez omejitev.

Kritični so do pogoja, da morajo zaposleni, ki niso cepljeni ali covida-19 niso preboleli, test opravljati vsakih 48 ur. "Pri tem bomo vztrajali, ker so kadrovske razmere v panogi gostinstva in turizma zelo slabe. In če se bo pri tem vztrajalo, bo najbrž še veliko slabše," je menil Cvar.

Predlagajo tudi, da bi bili za tiste ponudnike v gostinstvu in turizmu, ki so uspešno uvedli sistem PCT, po zgledu Avstrije na voljo ukrepi pomoči, kot so znižan davek na dodano vrednost, nadomestilo za skrajšani delovni čas, nadomestilo za izpad prometa ter možnost, da zaposleni izbirajo med brezplačnim testiranjem in nošenjem maske med delom. "Če teh ukrepov pri nas ni, ne moremo pričakovati, da bo represivni ukrep izvajan tako, kot je sicer v (drugi) državi, ki ima tudi te ukrepe," je še dejal Cvar.