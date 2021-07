Pozor, te pomembne spremembe veljajo od danes

Novo pravilo krajše veljavnosti negativnih covidnih testov za udeležbo na prireditvah, verskih obredih in javnih shodih začenja veljati že danes. Še naprej pa se morajo enkrat tedensko testirati zaposleni v avtošolah in izpitnih centrih ter vozniki v javnem prometu, je razvidno iz spremenjenih odlokov, objavljenih v četrtkovem uradnem listu.

Vlada je v četrtkovem uradnem listu objavila spremenjene odloke, povezane z obvladovanjem epidemije novega koronavirusa. V teh je med drugim uvedla nekatere spremembe pri pogoju PCT (prebolevnik, cepljen, testiran). In sicer je določila, da je veljavnosti hitrih testov po novem 48 ur od odvzema brisa, PCR-testov pa 72 ur od odvzema brisa.

"Gre za povsem strokovno odločitev, saj je negativen izvid hitrega testa zanesljiv le 48 ur, PCR pa 72 ur, kasneje se zanesljivost zmanjša. Ko imamo cepljenje, ni razloga, da bi bila v delovnih organizacijah veljavnost hitrega ali PCR-testa drugačna kot drugod, kjer velja pogoj PCT," je na četrtkovi novinarski konferenci poudarila vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar.

Takšna veljavnost covid testov tako od danes do 1. avgusta velja za udeležbo na kulturnih in verskih dogodkih ter javnih shodih.

V četrtek objavljeni spremenjeni odloki prinašajo nove dolžnosti za organizatorje kulturnih in športnih prireditev ter javnih shodov. Vsi našteti bodo od danes naprej morali ob vstopu na prireditev oz. shod preveriti, ali udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT. Poleg tega so organizatorji dolžni na vidnem mestu obvestiti udeležence o pogojih, ki veljajo za udeležbo na dogodku.

Podobno mora tudi organizator javne prireditve ali shoda na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Organizator prireditve ali shoda mora preverjanje izpolnjevanja teh pogojev zagotoviti z varnostniki v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Osebi, ki pogojev ne izpolnjuje, organizator javne prireditve oz. shoda vstopa ne sme dovoliti, so še sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Kot so pojasnili na četrtkovi novinarski konferenci, bodo lahko organizatorji izpolnjevanje enega od PCT pogojev preverjali prek mobilne aplikacije, ki jo je razvil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Tako se bo na aplikaciji izpisala QR-koda, ne pa kakšni osebni podatki, niti to, kateri pogoj PCT posameznik izpolnjuje. NIJZ je aplikacijo predstavil dopoldne.

Sprememba pri vstopu v Slovenijo: izjema so čezmejni delovni migranti

Od danes do 1. avgusta velja tudi spremenjeni odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo, ki med izjeme za vstop v Slovenijo brez karantene in brez pogoja PCT dodaja tudi čezmejne delovne migrante, ki živijo največ deset kilometrov zračne razdalje od državne meje.

Nekateri drugi odloki pa začenjajo veljati s ponedeljkom in veljajo do vključno 1. avgusta. Med njimi je odlok glede omejitev na področju voznikov in prevozov ter odlok glede javnega prevoza. Skladno s tema odlokoma bodo morali test na koronavirus še naprej enkrat tedensko opraviti zaposleni v avtošolah, izpitnih centrih za voznike ter pri organizatorjih izobraževanj za poklicne voznike, ki imajo pri tem stik s strankami ter udeleženci šole vožnje, izobraževanj oz. izpitov. Enako velja za voznike v javnem potniškem prometu. Testiranje pa ni potrebno za prebolevnike in cepljene.

Tudi za uporabo žičniških naprav, mora potnik, ki ni cepljen ali prebolevnik, predložiti potrdilo o negativnem testu na koronavirus, ki ni starejši od sedmih dni.

Do 1. avgusta je vlada podaljšala tudi obvezo nošenja zaščitne maske in razkuževanja rok v zaprtih javnih prostorih ter odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.