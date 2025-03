Opozarjajo pred razširjenim izbruhom salmonele: povzročajo jo kalčki

Evropski agenciji za zdravje in varnost hrane svarita pred izbruhom salmonele, ki jo povzročijo alfalfa kalčki iz Italije. Gre za zelo razširjen pojav, so opozorili.

Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je v zadnjih dveh letih za salmonelo, ki izvira iz semen lucerne v alfalfa kalčkih, zbolelo 509 ljudi v devetih državah.

Približno polovica primerov je bila prijavljenih na Norveškem, na Švedskem 110, na Finskem pa 94 primerov. O primerih okužbe so poročale tudi Nemčija, Nizozemska, Danska, Francija, Belgija, Estonija in Združeno kraljestvo.

Oblasti so odkrile več sevov salmonele, vključno z nekaterimi, ki jih "redko opazimo v Evropi", sta opozorili agenciji. Ljudje so zboleli potem, ko so zaužili kaljena semena lucerne italijanskega dobavitelja, ki semena dobiva od treh pridelovalcev v regiji.

Okužena lucerna še vedno v obtoku

Agencije EU so sporočile, da še vedno ni jasno, kako so bila semena kontaminirana in ali se je zgodila navzkrižna kontaminacija vzdolž dobavne poti. Organi za varnost hrane so odpoklicali nekaj serij semen, vendar so nekatere države odkrile nove primere salmonele, kar pomeni, da je lahko okužena lucerna še vedno v obtoku, so sporočile agencije.

"Izbruh še traja in primeri salmonele se lahko še vedno pojavljajo, dokler ne bodo identificirane in ustrezno nadzorovane točke, kjer so bila semena kontaminirana," so povedali.

Okužba s salmonelo lahko povzroči bolečine v trebuhu, vročino, glavobol, slabost, bruhanje in utrujenost. Nekateri ljudje lahko resno zbolijo, na primer dojenčki, starejši odrasli in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. "Tisti v nevarnosti naj se izogibajo uživanju kaljenih semen, razen če so bila temeljito kuhana," so sklenili.