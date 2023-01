Vir novembrskih okužb s salmonelo je bil tatarski biftek istega proizvajalca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Nacionalni inštitut za zdravje sta po preiskavah in analizah odvzetih vzorcev okuženih s salmonelo iz tatarskega biftka potrdila, da je bil vir okužb, ki so se pojavile novembra biftek iz obrata Fingušt, Mesnine Štajerske.