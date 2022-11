Pri večjem številu okužb s salmonelo najverjetnejši vir okužbe tatarski biftek

Epidemiologinja Sanja Vuzem z NIJZ je povedala, da so do zdaj v Sloveniji potrdili 19 primerov. Okuženi so stari od pet do 71 let, povprečna starost bolnikov je 27 let, delež moških in žensk pa je enak. Poleg okužb v že omenjenih regijah so danes prejeli obvestilo o še dveh okužbah iz Ljubljane.

Epidemiologinja Sanja Vuzem z NIJZ je povedala, da so do zdaj v Sloveniji potrdili 19 primerov. Okuženi so stari od pet do 71 let, povprečna starost bolnikov je 27 let, delež moških in žensk pa je enak. Poleg okužb v že omenjenih regijah so danes prejeli obvestilo o še dveh okužbah iz Ljubljane. Foto: Shutterstock

Pri povečanem številu primerov salmoneloze v zadnjih dneh, pretežno na območju Murske Sobote, Raven na Koroškem in Celja, je najresnejši vir okužbe na podlagi dozdajšnjih analiz uživanje tatarskega bifteka v času martinovanja. Po besedah pristojnih povezava še ni povsem potrjena. Tatarski biftek so sicer že umaknili iz prodaje.

Sanja Vuzem z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v današnji izjavi za medije spomnila, da so bile regijske epidemiološke službe v začetku tedna obveščene o kopičenju primerov salmoneloze v lokalnih bolnišnicah, zaradi katerih je bila v precej primerih potrebna tudi hospitalizacija. Najprej je bilo nekaj prijav v Murski Soboti, pozneje še na območju regijskih služb zavoda na Ravnah na Koroškem in v Celju.

Do danes so našteli 19 okužb, ob omenjenih regijah sta danes prispeli še dve prijavi iz ljubljanske regije. Hospitaliziranih je bilo 11 bolnikov, preostali so bili obravnavali ambulantno ali v dnevnih bolnišnicah. Večina je bila že odpuščena, le še dva človeka naj bi bila v bolnišnici.

Ker so se primeri nenadoma pojavili v več regijah, so na NIJZ vzpostavili širše poizvedovanje. To je po besedah Vuzmove pokazalo, da primeri večinoma niso povezani med seboj sorodstveno ali prek skupnih dogodkov. S tem je bil nakazan skupni izvor okužbe, ki je bil širše dostopen.

Pri večini primerov je izstopala verjetnost uživanja tatarskega bifteka v času martinovanja ob koncu tedna. Ker pa so enak biftek jedle tudi druge osebe v krogih obolelih, a niso zbolele ali razvoj dogodkov pri njih ni zahteval zdravstvene oskrbe, so na NIJZ naročili še podrobnejšo mikrobiološko analizo genetskega zapisa pri obolelih.

Z bakterijami salmonele je sicer po pojasnilih Vuzmove najpogosteje okuženo surovo meso. Foto: Getty Images

Pri trgovskih verigah so uvedli inšpekcijski nadzor

Epidemiologi so na podlagi ugotovitev v ponedeljek obvestili tudi kolege z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan je povedal, da so obravnavali tri trgovske verige in dva proizvajalca ter prišli do proizvajalca, pri katerem je bila ugotovljena prisotnost salmonele. Uvedli so inšpekcijski nadzor, ki poteka še danes.

Nadja Škrk z uprave ga je dopolnila, da so opravili pregled higienskih postopkov, sledljivosti in varnosti ter zdravstvenega stanja zaposlenih. Te so poslali na zdravniški pregled. Vzeli so pet vzorcev živil, ugotovitve analiz pa še čakajo. Poreklo mesa je po besedah Škrkove špansko.

Trgovec Lidl je v torek iz prodaje nato že odpoklical tatarski biftek Fingušt proizvajalca Mesnine Štajerske, a Podpečan je poudaril, da v tej fazi še ne morejo 100-odstotno potrditi neposredne povezave med primeri, ki jih obravnava NIJZ, in s tem primerom ugotovljene salmonele.

Z analizami bodo potrdili, ali obstaja povezava pacientov z racami

Škrkova je povedala, da so v Mesninah Štajerske prek Lidla prejeli prijavo stranke o črevesnih težavah, zato so sami poslali vzorce tatarskega bifteka v analizo. Uradni izid so dobili včeraj, danes pa so potrdili, da gre za Salmonello enteritidis. Molekularne analize bodo zdaj pokazale, ali je bila ta prisotna tudi pri obolelih.

V okviru letnega programa vzorčenja so medtem na upravi letos vzorčili tudi vzorce svežih rac. Prejeli so rezultate 12 vzorcev, v enem je bila potrjena Salmonela typhimurium, v dveh pa Salmonella enteritidis. Zdaj bodo z molekularnimi analizami poskušali ugotoviti, ali morda obstaja povezava pacientov tudi z racami.

Z bakterijami salmonele je sicer po pojasnilih Vuzmove najpogosteje okuženo surovo meso. Bakterije se širijo s slabo toplotno obdelavo mesa, lahko pa tudi z dotikom ob slabši higieni rok ali z neposrednim stikom z okuženimi živalmi. Pred prihajajočimi prazniki je porabnike pozvala, naj s hrano ravnajo varno in skrbno, preprečujejo navzkrižno okužbo v kuhinji ob pripravi hrane in skrbijo za ustrezno higieno.