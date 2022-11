V vzhodni Sloveniji več primerov okužbe s salmonelo

Kot so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je bila epidemiološka služba NIJZ obveščena o povečanem številu prijavljenih salmoneloz, ki jih obravnavajo območne enote Ravne na Koroškem, Murska Sobota in Celje. Epidemiološka preiskava je v teku.

Vir okužbe v tem trenutku še ni znan. Je pa uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi informacij, ki ji jih je posredovala epidemiološka služba, začela poizvedovanja in inšpekcijski nadzor. Na podlagi doslej zbranih podatkov so bili sprejeti prvi previdnostni ukrepi, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V murskosoboško bolnišnico sprejeli štiri paciente s salmonelo

Kot so poročali v oddaji Svet na Kanalu A, so konec tedna prve štiri paciente z okužbo salmonele hospitalizirali v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Po neuradnih informacijah pa naj bi bilo vsem štirim obolelim skupno, da naj bi pred tem zaužili v eni od trgovin kupljen biftek.

Zaradi suma na prisotnost salmonele odpoklic Tatarskega biftka Fingušt

Medtem je trgovec Lidl iz prodaje odpoklical Tatarski biftek Fingušt proizvajalca Mesnine Štajerske, in sicer zaradi suma na prisotnost bakterije Salmonella. Serijska oznaka izdelka je 246404.

Proizvajalec stranke poziva, da zaradi možnega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo. Lidl kupce naproša, da izdelek vrnejo v katerokoli izmed njihovih trgovin, kjer jim bodo povrnili kupnino tudi brez predložitve računa.

Za portal N1 so v podjetju Fingušt potrdili, da so se pacienti zastrupili z njihovim biftkom.

Foto: STA

Kot izpostavljajo pristojni, je za preprečevanje bolezni pomembna dobra toplotna obdelava živil, zlasti surovega mesa. Potrebno je preprečiti t. i. navzkrižno kontaminacijo živil v kuhinji, zato svetujejo, da se za obdelavo surovega mesa uporablja poseben pribor.

Svetujejo tudi, da se hitro pokvarljiva živila hrani v hladilniku pri temperaturi, nižji od štirih stopinj Celzija, pri čemer naj se surova živila ne dotikajo živil, ki so že pripravljena za zaužitje. Še en nasvet v izogib okužbi pa je skrb za dobro osebno higieno - umivanje rok po uporabi stranišča, po menjavi plenic, po rokovanju s surovimi živili, zlasti surovo perutnino, pa tudi sicer pred in med pripravo hrane.