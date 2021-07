NIJZ: tako deluje aplikacija za preverjanje pogojev PCT

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so predstavili mobilno aplikacijo, ki bo organizatorjem kulturnih, športnih prireditev in javnih shodov omogočala preverjanje pogojev PCT, ki so nujni za udeležbo. Aplikacija je trenutno dostopna zgolj uporabnikom operacijskega sistema Android, ne pa tudi iOS, in sicer prek spletne strani eZdravje.

Glede na spremenjen odlok, objavljen v četrtkovem uradnem listu, morajo namreč organizatorji različnih dogodkov od danes ob vstopu na prireditev oz. shod s pomočjo mobilne aplikacije preveriti, ali udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Aplikacija je dostopna prek strani eZdravje

Kot je danes ob predstavitvi aplikacije dejal strokovni sodelavec centra za informatiko v zdravstvu na NIJZ Anže Kavšek, pa uporabniki do aplikacije še ne morejo dostopati prek spletnih trgovin Google Play ali App Store. Naložijo si jo lahko zgolj prek spletne strani eZdravje, in sicer s pomočjo pametnega telefona. Uporabniki jo najdejo pod zavihkom Rešitve, kjer je treba poiskati še zavihek EU digitalno covidno potrdilo. Ob koncu te strani lahko uporabniki najdejo spletno povezavo do aplikacije, prek katere si jo lahko naložijo na telefon.

Poleg tega je aplikacija na voljo zgolj uporabnikom operacijskega sistema Android, ne pa tudi iOS. Uporabnikom tega bo aplikacija po Kavškovih besedah na voljo "v roku dveh tednov", kasneje pa jo bodo naložili tudi v obe spletni trgovini.

Kot je še dejal Kavšek, se bodo pri skeniranju kode organizatorju na aplikaciji prikazali ime in priimek ter datum rojstva, hkrati pa bo vidno tudi, ali je gost prebolel covid-19, bil proti njemu cepljen ali pa ima veljaven negativni test na novi koronavirus.

Bo potrebna tudi osebna izkaznica?

Ob uporabi aplikacije se sicer porajajo vprašanja, ali bodo organizatorji dodatno preverjali osebne izkaznice gostov, s čimer se bodo prepričali, da potrdilo zares pripada pravi osebi. Direktor NIJZ Milan Krek je na novinarski konferenci ob tem dejal, da "je to stvar drugih resorjev, od zdravstvene inšpekcije, ministrstva za zdravje in za notranje zadeve". "Mi smo samo pravočasno naredili aplikacijo, ki omogoča nadzor prihoda ljudi na prireditev in njihovo karakteristiko," je dodal.

Z aplikacijo bodo lahko sicer organizatorji skenirali QR-kode evropskih digitalnih covidnih potrdil bodisi v tiskani obliki, ki so jih državljani prejeli po pošti, bodisi prek gostovega telefona. Koda bo po Kavškovih besedah veljavna, če se ob skeniranju obarva zeleno, neveljavna pa, če se obarva rdeče. Po njegovih besedah tako z aplikacijo preverjajo, da je bilo potrdilo izdano s strani za to pristojne ustanove. Rdeče pa se bo koda obarvala denimo v primeru, da je potrdilo pretečeno.