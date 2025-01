Slovenska antidopinška agencija (Sloado) je v četrtek zagnala mobilno in spletno aplikacijo Preveri zdravilo, namenjeno športnikom, da lahko pred zaužitjem zdravil preverijo, ali ta vsebujejo prepovedane snovi v športu. Povezava do aplikacije je dosegljiva tudi na spletni strani Sloado.

Aplikacija Preveri zdravilo, ki je nastala tudi v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, v svoji zasnovi preverja Centralno bazo zdravil v Sloveniji in jo primerja s prepovedanimi snovmi v športu, ki jih vsako leto objavlja Svetovna protidopinška agencija (Wada). Sama aplikacija nato razkriva, ali je zdravilo, predpisano na recept ali brez, na seznamu prepovedanih snovi in postopkov.

V primeru dodatnih dvomov in vprašanj pa na Sloado športnikom svetujejo, da se še vedno obrnejo na centralni protidopinški organ v Slovenji.

Aplikacija "Preveri zdravilo"

"S pomočjo aplikacije bodo športniki lahko preverili, ali je zdravilo, ki ga je predpisal zdravnik, prepovedno," je za STA povedal direktor Sloado Jani Dvoršak, zelo vesel, da je aplikacija končno zaživela. "Ideja, da se to uredi, se vleče že vse od leta 2015, a smo dolgo čakali na sredstva. Na ta način lahko znižamo nenamerni doping, ki se zgodi kot posledica nevednosti pri uporabi zdravila."

Aplikacija nudi odgovor na vsa osnovna vprašanja o rabi posameznega zdravila. Pri številnih prepovedanih snoveh namreč prihaja do razlike, ali je raba posameznega zdravila prepovedana ves čas, samo med tekmovanji, pa tudi med posameznimi športi obstajajo razlike na seznamu prepovedanih snovi, čeprav redke.

Jani Dvoršak Foto: Peter Kastelic/AZS

Še več, na pozitiven test lahko vpliva tudi način uporabe posameznega zdravila. "Vse te informacije, tudi v kakšni obliki je posamično zdravilo prepovedano, se izpišejo v aplikaciji. Športnik na ta način izve, ali mora posamezno zdravilo zamenjati," še pojasnjuje Dvoršak.

"Izziv je bil kar velik. Več kot leto dni smo zbirali podatke in ustvarjali urejevalnik, da se ti označujejo in so pregledni za uporabnike. Seveda naše delo s tem še ni zaključeno, saj čakamo odziv s terena, na podlagi katerega bomo, če bo to treba, stvari še izboljšali," pa je pojasnil Sašo Zagoranski iz mariborskega podjetja Semantika, kjer so aplikacijo razvili.

Dvoršak pa si želi še korak naprej v boju proti nenamernemu dopingu. Že zdaj obstaja povezava seznama prepovedanih snovi v povezavi z uporabo eRecepta, kjer je preverjanje zdravila možno, a to v posameznih zdravstvenih zavodih zaradi različnih informacijskih sistemov po državi ne deluje.

Velik cilj bi bil poenotenje zdravstvenega informacijskega sistema z bazo športnikov in seznamom prepovedanih snovi. "Vsak športnik v državi ima svojo matično številko in na osnovi te bi zdravstveni delavci lahko že pri izdajanju zdravil vedeli, katera zdravila so primerna za uporabo."