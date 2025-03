Mariborski policisti preiskujejo dve goljufiji s področja kriptovalut

Mariborski policisti preiskujejo dva primera spletnih prevar, povezanih s kriptovalutami. Skupaj so oškodovancema iz Slovenske Bistrice in Maribora za zdaj še neznani storilci z njunih bančnih računov odtujili skoraj 16 tisoč evrov.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, se je Bistričan odzval na ponudbo neznanca, ki mu je po telefonu obljubljal zaslužek z nakupom kriptovalut. Oškodovanec je na mobilni telefon namestil aplikacijo za oddaljen dostop in sporočil občutljive osebne oziroma bančne podatke, pri čemer so mu neznanci z računa ukradli osem tisoč evrov.

Oškodovanca z območja Maribora pa so neznanci prepričali, da ima na svojem trgovalnem računu za okoli 27 tisoč kriptovalut. Tudi on jim je posredoval občutljive podatke in na svoj mobilni telefon namestil aplikacijo za oddaljen dostop, s čimer so storilci pridobili dostop do njegovega mobilnega telefona in mu z bančnega računa odtujili 7.600 evrov.