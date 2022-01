Simič o Veselu: Na njegove nastope ne moreš biti nevtralen #video

Med finančno upravo in računskim sodiščem je zavrelo. Pri Tomažu Veselu, predsedniku računskega sodišča so namreč napovedali, da bodo izvedli revizijo o učinkovitosti poslovanja FURS v letih 2020 in 2021. "Za mene je to zelo slab občutek. Računsko sodišče pride na FURS revidirati dve korona leti, leti, ko je FURS delal v izrednih razmerah, ko ni bilo ničesar tako narobe, kot v prejšnjih letih, ko so davčni zavezanci imeli velike težave. Na njegove nastope, mitinge, ne moreš biti nevtralen. To je za mene dosti večji konflikt interesov kot katerikoli drugi," je Ivan Simič, generalni direktor FURS komentiral Veselovo morebitno udejstvovanje v politiki in pregled poslovanja FURS s strani računskega sodišča.

Prvi mož davkarije Ivan Simič, se s časovnim obdobjem, ki ga je za pregled učinkovitosti poslovanja FURS-a predlagal Tomaž Vesel, ne strinja. Na Računsko sodišče so zato poslali predlog za njegovo podaljšanje.

Simič ob tem poudarja, da je ravno v obdobju, ki ni zajeto z revizijo, prišlo do največjih napak v postopkih finančnega nadzora in finančnih preiskav.

Simiču očitajo, ker je hkrati direktor FURS-a in lastnik podjetja za davčno svetovanje

Medtem pa bivši predsednik KPK, Boris Štefanec Simiču očita, ker je hkrati lastnik podjetja za davčno svetovanje in direktor FURS-a. Dejal je, da gre za konflikt interesov. Simič je ob tem najprej poudaril, da je Štefanec sicer njegov prijatelj, a je še večji prijatelj Tomaža Vesela.

"Od Štefaneca bi pričakoval, da ve kdaj pride do konflikta interesov. To da sem hkrati direktor FURS-a in lastnik podjetja za davčno svetovanje, ni konflikt interesov. Preden sem postal vršilec dolžnosti direktorja FURS-a sem razčistil na KPK-ju. Dejali so, da moram paziti, če pride stranka, ki jo zastopa moje podjetje, katerega sem lastnik, nisem pa direktor, da se izločim iz odločanja. Ampak jaz tako ali tako ne odločam o postopkih," je zagotovil Simič.

Poudaril je, da je tudi sam večkrat opozarjal na nepravilnosti FURS-a. "Imam 104 strani člankov, ki sem jih napisal o nepravilnih postopkih FURS-a. Dejstva, ki so zapisana v njih, so potrdili tako Vrhovno, Evropsko, kot tudi Ustavno sodišče. FURS je obdavčeval dobičke med družbo z neomejeno odgovornostjo, tajili so da je DDV uvozna dajatev, obračun prispevkov so obračunavali od napačne osnove in še mnogo drugih napačnih postopkov," je še povedal Simič.