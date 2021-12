Kaj se je dogajalo na okrogli mizi Roberta Goloba? #video

"Nekdo si je pač uzurpiral prostor, politični, in se razglasil za vrhovnega vladarja Slovenije. Dobesedno v slogu Slovenija, to je moja lastnina," je na včerajšnjem javnem forumu povedal Robert Golob, nekdanji predsednik uprave GEN-I. Golob, ki je tam sicer še vedno zaposlen, je že našel nov izziv. Podaja se v politiko. Na forumu gibanja Bodi sprememba, ki ga je ustanovil eden izmed zaposlenih v GEN-I, je tako desnico kot levico označil za nesposobne. Zato bo iskal svojo, lastno pot. In čeprav smo zadnja leta v politiki navajeni že marsičesa, so bile med slišanimi besedami tako diktatura vlade, ustrahovanje poštenih in celo fašizem.