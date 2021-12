Bo Vesel danes pojasnil Golobovo plačo in kako jo je nadziral?

Računsko sodišče je poleti pozvalo ministrstvo za gospodarstvo, naj preveri lastniško sestavo GEN-I in posledično ugotovi, ali trgovec z električno energije res ni podjetje v državni lasti. Z uradno spremembo statusa GEN-I v podjetje v državni lasti bi morali prejemki uprave na čelu z Robertom Golom spoštovati t. i. Lahovnikov zakon.

Spomnimo, že lani je računsko sodišče izdalo revizijo prejemkov direktorjev državnih in občinskih podjetij med letoma 2016 in 2017, a takrat javnosti ni posebej opozorilo, da bi bila Golobova plača lahko v neskladju z zakonom. Takrat je računsko sodišče izpostavilo "ekscesne primere", na primer: "najvišja izplačana mesečna plača je bila kar trikrat višja od plače predsednika vlade in je znašala 15.905 evrov bruto". Za primerjavo, Robert Golob je imel po poročanju časnika Finance lani v času vodenja GEN-I v povprečju vsak mesec 45 tisoč evrov bruto prejemkov.

Počivalšek nadzornikom GEN-I postavil ultimat

Zato se postavlja vprašanje, ali bosta na današnjem srečanju predsednik računskega sodiščal in Golob izkoristila pozornost javnosti in pojasnila visoke prihodke članov uprave GEN-I.

Zaradi visokih prejemkov Goloba pa je že pričelo ukrepati ministrstvo za gospodarstvo, ki je v začetku decembra uvedlo prekrškovni postopek zoper nadzornike GEN-I zaradi (ne)skladnosti prejemkov uprave podjetja z zakonodajo. Na ministrstvu so takrat izrazili pričakovanje, da bodo nadzorniki GEN-I, če se bo izkazalo, da je uprava dobivala previsoke prejemke, zahtevali vračilo preveč izplačanih prejemkov.

A ker se nadzorniki do včeraj niso odzvali na poziv ministrstva, so odgovorne ponovno pozvali, naj jih seznanijo z aktivnostmi v smeri vzpostavitve zakonitega stanja in jim posredujejo zahtevane izjasnitve z utemeljitvami najpozneje do 31. decembra 2021.

Golob vsak mesec zaslužil več kot povprečen Slovenec v letu dni

Več kot pol milijona evrov neto si je razdelila uprava GEN-I, razkrivajo letna poročila podjetja. Najbolje plačan je seveda bil Golob, ki je v prvem letu epidemije koronavirusa v žep pospravil 214 tisoč evrov neto oziroma v povprečju 17.836 evrov neto na mesec. Kot poročajo Finance je Golob GEN-I z vsemi davki torej stal vsaj 540 tisoč evrov oziroma 45 tisoč evrov vsak mesec.

Dobrih 170 evrskih tisočakov neto je domov leta 2020 odnesel Igor Koprivnikar, 104 evrske tisočake neto Andrej Šajn, medtem ko je Danijel Levičar od GEN-I zaslužil 52 tisoč evrov. Zadnji sicer ni imel fiksne plače, tisoče evrov je dobil kot nagrado za uspešnost in zaradi v javnosti neznanih razlogov.

Tudi Vesel z visokimi prejemki

V zadnjem letu dni pa je bilo veliko govora tudi o visokih prejemkih Vesela. Ta je namreč kot revizor Fife v popoldanskem času v letu 2019 zaslužil 246 tisoč dolarjev bruto prihodkov oziroma okoli 202 tisoč evrov. Predhodna letna poročila Fife teh podatkov ne navajajo, a je Vesel pojasnil, da gre za podobne zneske. Vesel, ki nikoli ni uspel pokazati soglasja KPK za delo na Fifi, pa ni več nadzornik svetovne nogometne organizacije. Na volitvah ga je namreč premagal upokojeni sodnik iz Indije Mukul Mudgal, ki je prejel 125 glasov, Vesel pa 44.

Vesel in Gale

Ima pa Vesel tudi zgodovino s tretjim gostom javne tribune žvižgačem Ivanom Galetom. Slednji se je namreč sestal z Veselom v času izbruha prvega vala epidemije koronavirusa lani. Da je do srečanja res prišlo, je za medije potrdil kar Gale. Na Facebooku je namreč zapisal, da se je s Veselom sestal enkrat. "Takoj po velikonočnih praznikih sem sodelavki naročil, da pokliče računsko sodišče in prosi za sestanek s predsednikom Veselom. V prejšnjih dneh je bilo po poročanju medijev namreč že znano, da se je računsko sodišče že oglasilo na MORS oz. MDS (vladna medresorska delovna skupina), kamor so jih povabili na posvetovanje," je zapisal Gale, ki se je branil očitkov, da je skupaj z Veselom želel zrušiti vlado Janeza Janše. Vesel sicer dolgo časa ni želel komentirati niti tega, ali se je res sestal z Galetom.