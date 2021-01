KPK: Dokument o združljivosti Veselovih funkcij ne obstaja

"Na podlagi vpogleda v zbirko dokumentarnega gradiva je bilo ugotovljeno, da Komisija z zahtevanimi dokumenti v materializirani obliki ne razpolaga," so nam v uradni odločbi odgovorili iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), potem ko smo na njo decembra lani naslovili zahtevo za dostop do dokumentov, v katerih naj bi se KPK opredelil o združljivosti funkcij predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela z njegovo funkcijo v mednarodni nogometni zvezi Fifa.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je decembra lani za Siol.net povedal, da je pred nastopom nove funkcije v mednarodni nogometni zvezi (Fifa) s tem seznanil Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in jo prosil za njeno stališče. "V pisnem odgovoru so mi sporočili, da ne vidijo nobenega konflikta interesov in da sta funkciji združljivi," je takrat dejal Vesel.

Dokumenti ne obstajajo

V uredništvu Siol.net smo nato na KPK naslovili zahtevo do dokumenta oziroma naznanila, v katerem se je komisija opredelila o združljivosti njegove funkcije kot predsednika računskega sodišča s funkcijo v mednarodni nogometni zvezi Fifa in o nasprotju interesov pri opravljanju dodatne dejavnosti pri nogometni zvezi. Kot so nam v uradni obrazložitvi odgovorili s KPK, so preverili, ali komisija razpolaga z dokumenti, za katere smo jih prosili.

"Na podlagi vpogleda v zbirko dokumentarnega gradiva pri komisiji je bilo ugotovljeno, da komisija z zahtevanimi dokumenti v materializirani obliki ne razpolaga," se glasi uraden odgovor KPK ali – povedano drugače – v konkretnem primeru dokumenti ne obstajajo, zato so na KPK tudi zavrnili našo zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja.

Če bi v resnici želeli ugoditi naši zahtevi, bi morala KPK "ustvariti" novo informacijo javnega značaja in, kot so nam ob tem še pojasnili, so organi dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali jih zbirati, da bi zadostili zahtevi prosilca.

Vesel še vedno ni javno pokazal dokumentov, ki naj bi jih imel

KPK torej dokumentov, v katerih naj bi se pred leti opredeljeval do Veselovih funkcij, nima, so pa pred dnevi dejali, da je po "razpoložljivih informacijah šlo pri podaji mnenja o opravljanju dodatne dejavnosti pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) za neposredno komunikacijo med predstojnikoma obeh organov, kar lahko potrdi nekdanji predsednik Komisije Boris Štefanec", so poudarili.

Tako Vesel kot tudi Štefanec sta ob novici, da KPK dokumentacije nima, izrazila začudenje. Vesel je sicer na novinarski konferenci konec lanskega leta zatrdil, da je pripravljen javno objaviti tako svoje naznanilo KPK kot tudi odziv komisije, a tega do danes še ni storil.

V letu 2019 prejel za okoli 200 tisoč evrov bruto prihodkov

Spomnimo, da je Fifa predsednika računskega sodišča Vesela leta 2016 imenovala za predsednika neodvisne komisije za revizijo in skladnost (Audit and Compliance Committee). Ker gre za neprofesionalno funkcijo, je Vesel še naprej ostal na čelu računskega sodišča, prosti čas pa namenja novemu izzivu.

Iz letnega poročila Fife za leto 2019 je razvidno, da je Vesel za revizorsko delo v predlanskem letu prejel 246 tisoč dolarjev bruto prihodkov oziroma okoli 202 tisoč evrov. Predhodna letna poročila Fife teh podatkov ne navajajo, a Vesel pojasnjuje, da gre za podobne zneske. Vesel je na dvome o združljivosti funkcije predsednika računskega sodišča s funkcijo v Fifi odgovoril, da je Fifa neprofitna športna organizacija, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti.

Opravljanje obeh funkcij zato zakonsko ni sporno, meni. Kot pravi, gre za neprofesionalno, a plačano funkcijo, kar ni v tujini nič neobičajnega. Zatrdil je, da je poravnal vse davčne obveznosti ter zneske za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje tako v Švici kot v Sloveniji. Poudarja, da so v prejemkih zajeti tudi vsi stroški službenih poti, tako da mu na koncu ostane manj kot polovica bruto zneska.