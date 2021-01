Tomaž Vesel še vedno ni razkril soglasja KPK za delo na Fifi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel še vedno ni javno objavil naznanila o svojem sodelovanju z Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), za katerega trdi, da ga je poslal na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), in soglasja, ki naj bi ga dobil z njihove strani. Z računskega sodišča so nam na našo prošnjo, da nam te dokumente pošljejo, včeraj odgovorili, da z njimi ne razpolagajo.

Vesel je na novinarski konferenci konec lanskega leta zatrdil, da je pripravljen javno objaviti tako svoje naznanilo KPK kot tudi odziv komisije, ki teh dokumentov v svojem arhivu ne najde.

Glede naše prošnje, ki smo jo še pred novinarsko konferenco naslovili na službo za stike z javnostjo računskega sodišča, naj nam pošljejo dokumentacijo, nam je Vesel na novinarski konferenci odvrnil: "Moji sodelavci s to dokumentacijo nimajo nič in je tudi ne bodo dobili, ker je to moja zasebna dokumentacija. Ampak da, sem razumel vaš namig. Ko bo čas."

Včeraj smo od službe za stike z javnostjo na računskem sodišču dobili še pisni odgovor, da z Veselovo dokumentacijo ne razpolagajo. Tudi Vesel sam do danes dokumentov ni še nikjer objavil.

Tudi KPK nima dokumentacije o Veselovi dejavnosti na Fifi

Kot je znano, je KPK razkrila, da ne najde dokumentacije z mnenjem o nezdružljivosti funkcij in nasprotju interesov pri opravljanju dodatne dejavnosti pri Fifi, ki naj bi ga pred leti izdala Veselu.



"Po razpoložljivih informacijah je šlo pri podaji mnenja o opravljanju dodatne dejavnosti pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) za neposredno komunikacijo med predstojnikoma obeh organov, kar lahko potrdi nekdanji predsednik Komisije Boris Štefanec," so poudarili.

Vesel je sicer dejal, da ga to, da KPK dokumentacije ne najde, preseneča in čudi. Tudi Štefanec je za STA povedal, da ga čudi, da na komisiji tega dokumenta zdaj ne najdejo.

O soglasju delodajalca Vesel ne ve ničesar

O tem, ali je komisiji poslal tudi dovoljenje delodajalca in sklenjeno pogodbo za opravljanje dejavnosti, kot to določa zakon o preprečevanju korupcije, je Vesel na novinarski konferenci konec lanskega leta povedal:

"Ne vem, katere dokumente in pravila citirate, ampak o soglasju delodajalca ne vem ničesar, ker ne gre za opravljanje tovrstne dejavnosti, ampak za opravljanje športne dejavnosti, saj je takšen tudi status Fife. Zunaj ni nujno navada, da je sklenjena pogodba o izvajanju dejavnosti, ampak se plača vlogo oziroma funkcijo. Fifa tako z drugimi funkcionarji ne sklepa pogodb, razen s predsednikom in generalno sekretarko, ki pa sta tam seveda redno zaposlena".

Na vprašanje, ali torej zakon o integriteti v njegovem primeru nima nobene vloge, pa je odgovoril: "Ne, v tem primeru gre za izvajanje športne dejavnosti, tako mi je bilo tudi takrat rečeno v komunikaciji s predsednikom in mislim, da tudi člani KPK. Vendarle govorimo o poletju 2016, a se bomo potrudili in našli to komunikacijo, v kolikor na mojih mailih še obstaja. Takrat temu nisem pripisoval večjega pomena, a verjamem, da je to nekje zabeleženo."

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v 26. členu med drugim določa: Poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko poklicni funkcionar opravlja pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno, športno in publicistično dejavnost ter vodi kmetijo in upravlja z lastnim premoženjem, razen če drug zakon ne določa drugače.



Funkcionar, ki dobi dovoljenje delodajalca oziroma sklene pogodbo za opravljanje ene od naštetih dejavnosti, razen v primerih športne ali publicistične dejavnosti, vodenja kmetije ali upravljanja z lastnim premoženjem, mora v roku osmih delovnih dni od pričetka opravljanja dejavnosti o tem pisno obvestiti komisijo ter priložiti dovoljenje delodajalca in sklenjeno pogodbo za opravljanje dejavnosti ali poklica.

Lani na Fifi zaslužil skoraj četrt milijona dolarjev bruto

Fifa je predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela leta 2016 imenovala za predsednika neodvisne komisije za revizijo in skladnost (Audit and Compliance Committee). Ker gre za neprofesionalno funkcijo, je Vesel še naprej ostal na čelu računskega sodišča, prosti čas pa namenja novemu izzivu.

Iz letnega poročila Fife za leto 2019 je razvidno, da je Vesel za revizorsko delo v predlanskem letu prejel 246 tisoč dolarjev bruto prihodkov oziroma okoli 202 tisoč evrov. Predhodna letna poročila Fife teh podatkov ne navajajo, a Vesel pojasnjuje, da gre za podobne zneske.

Dvomi o združljivosti funkcij

Vesel je na dvome o nezdružljivosti funkcije predsednika računskega sodišča s funkcijo v Fifi odgovoril, da je Fifa neprofitna športna organizacija, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti. Opravljanje obeh funkcij zato zakonsko ni sporno, meni.

Pojasnjuje, da je pred nastopom nove funkcije pri Fifi s tem seznanil Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in jo prosil za njeno mnenje. "V pisnem odgovoru so mi sporočili, da ne vidijo nobenega konflikta interesov in da sta funkciji združljivi," je dejal Vesel.

Pravi, da gre za neprofesionalno, a plačano funkcijo, kar ni v tujini nič neobičajnega. Zatrdil je, da je poravnal vse davčne obveznosti ter zneske za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje tako v Švici kot v Sloveniji. Poudarja, da so v prejemkih zajeti tudi vsi stroški službenih poti, tako da mu na koncu ostane manj kot polovica bruto zneska.