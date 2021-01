"Če Vesel nima soglasja, potem je seveda v težavah" #video

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel in njegovo sodelovanje s Fifo še vedno dviga prah. O tem sta v današnji informativni oddaji Planet 18 na Planet TV govorila tudi davčni svetovalec Ivan Simič in ekonomist Matej Lahovnik.

Prvi revizor v državi Vesel se je znašel pod drobnogledom KPK, ker je za leto 2019 od Mednarodne nogometne zveze Fife, pri kateri je predsednik neodvisne komisije za revizijo in skladnost, prejel skoraj 250 tisoč dolarjev bruto. Sam v tem ne vidi nič spornega.

Simič: Če ne bo vse v redu, bo moralo priti do posledic

Simič, ki je tudi nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS), je dejal, da Veselove zadeve ne bi komentiral. "Gospod Vesel bo moral sam dokazati, da je bilo vse v redu. Če je bilo vse v redu, bo v redu, če pa ne, bo moralo priti do posledic. To je njegova zgodba."

Lahovnik: Vesel mora predložiti soglasje delodajalca in KPK

Lahovnik pa meni, da bi moral Vesel prvi vrsti predložiti soglasje delodajalca in soglasje KPK. Moti ga, da Vesel vztrajno poudarja, da je šlo pri njegovem sodelovanju s Fifo za neprofitno dejavnost. Četrt milijona pač ni neprofitna dejavnost, poudarja Lahovnik. Prav tako ga moti, da Vesel poudarja, da Fifa ni profitna inštitucija.

"Vemo, da če je kdo, potem sta Fifa in Uefa zelo profitni inštituciji in da se bo naslednje svetovno prvenstvo v nogometu igrala v Katarju pozimi prav zaradi denarja," je še dejal Lahovnik.

Vsak uradnik mora izpeljati ustrezne postopke

Na vprašanje voditeljice Planet 18 Valentine Plaskan, ali se mu morda ne zdi nenavadno, da Vesel in KPK ne najdeta papirja, kjer bi mu črno na belem pisalo, da so mu odobrili ta postranski zaslužek oziroma ali je to res lahko dogovor dveh predstojnikov, pa je Lahovnik odgovoril, da mora vsak urednik, naj gre za sto ali nekaj sto evrov, predložiti ustrezna dokazila in pridobiti ustrezna soglasja. Vsak uradnik mora, če kupuje pisarniški material, izpeljati ustrezne postopke.

"Mislim, da mora predsednik Računska sodišča biti prvi, ki mora zdaj predložiti ustrezna soglasja s strani KPK in s strani delodajalca. Če jih nima, potem je seveda v težavah. Samo nek prijateljski pogovor o tem, da boš nekaj počel in mimogrede še rečeš, da neprofitno, potem pa zaslužiš četrt milijona dolarjev, mislim, da to ni v redu. To stvar je treba natančno pojasniti," je sklenil Lahovnik.