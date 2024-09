Golob zavrnil očitke o političnih pritiskih iz Bruslja in namignil na resor za širitev EU

Premier Robert Golob je nocoj v pogovoru za TV Slovenija znova zavrnil očitke o političnih pritiskih iz Bruslja za zamenjavo kandidata za evropskega komisarja Tomaža Vesela in posredno namignil, da Slovenija v novi sestavi Evropske komisije meri na resor za širitev EU. Komentiral je tudi mednarodno politično dogajanje.

"Vsak šef ima pravico postaviti kriterije, kdo naj bo v njegovi ekipi, da bo ta delovala," je ocenil Golob, ki je znova zavrnil namigovanja o političnem pritisku iz Bruslja za zamenjavo Tomaža Vesela. Ta je svoj odstop od kandidature za evropskega komisarja v začetku meseca uradno pripisal različnim pogledom na delovanje prihodnje sestave komisije, ki naj bi izhajali iz pogovora med njim in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

"Slovenija ni bila edina država, kjer so se dogajale menjave komisarskih kandidatov," je še dejal Golob, pri čemer je izpostavil Francijo, kjer je do zamenjave kandidata prišlo ravno danes, potem ko je s položaja odstopil evropski komisar za notranji trg Thierry Breton, ki je bil predlagan tudi za nov mandat.

Premier ob tem ni želel komentirati obtožb Bretona na račun predsednice Evropske komisije, da je odstopil zaradi njenega pritiska. Golob je dejal, da to ni povezano z Veselom in da ima vsak kandidat "svojo zgodbo".

Golob o resorju širitve EU

Menil je še, da mora o resorju, ki ga bo dobila Slovenija, javnost najprej obvestiti predsednica komisije, je pa posredno namignil na resor za širitev unije.

"Resor, za katerega se mi potegujemo, je ravno ta, kako zagotoviti stabilnost in mir v naši neposredni soseščini, pa tudi širše. In kako prispevati k temu, da bo evropska ideja v resnici pomagala, da se stabilizira tako Zahodni Balkan kot Vzhodna Evropa," je povedal Golob.

Glede napovedi, da namerava predsednica Evropske komisije svojo novo ekipo kljub zapletom predstaviti v torek, je dejal, da je "za zdaj tako predvideno, je pa še mogoče vse, tudi zaradi proceduralnih zapletov, ki izhajajo iz Slovenije".

Von der Leyen namreč še vedno čaka na uradno potrditev nove komisarske kandidatke iz Slovenije Marte Kos, ki jo mora zaslišati parlamentarni odbor za zadeve EU. Predsednik odbora Franc Breznik iz vrst opozicijske SDS seje še ni sklical, saj zahteva dostop do pisma, v katerem naj bi von der Leyen pozvala Goloba k zamenjavi prvotnega kandidata Vesela.

"Prepričan sem, da bi morala državotvornost v tem primeru prevladati in da nekdo, ki ve, da ne more o ničemer odločati, ne izkorišča pravnih procedur za zavlačevanje odločitve, na katero ne more vplivati," je v današnjem pogovoru dejal premier.

Predsednik SDS Janez Janša je v pogovoru s predstavniki opozicije na TV Slovenija medtem izrazil mnenje, da očitno ne vladi ne predsednici Evropske komisije ni v interesu, da bi v Sloveniji čim prej imenovali kandidata za evropskega komisarja. Ob tem je znova kritiziral odsotnost posvetovanja z opozicijo.

Golob: Na Kamalo Harris računa "celoten svobodomiselni svet"

Golob je medtem v pogovoru spregovoril tudi o političnem dogajanju po svetu in o vlogi Slovenije v mednarodni skupnosti, med drugim v luči slovenskega predsedovanja Varnostnemu svetu Združenih narodov v tekočem mesecu, ko bo imel tudi nagovor pred Generalno skupščino ZN v New Yorku.

"Cel svet nam priznava, da je Slovenija ena redkih držav iz zahodnega sveta, ki ima enotne standarde za pristop do vseh kriznih žarišč," je dejal premier. Poudaril je, da "tako Izrael kot Rusija zelo jasno kršita mednarodno pravo, in to je ta enotni standard, o katerem govorimo".

"Naše osnovno vodilo je, da mora mednarodno pravo imeti vedno prioriteto pred ozemeljskimi ali drugimi apetiti velikih in močnih," je dodal Golob, ki je v tem pogledu izpostavil tudi slovensko priznanje Palestine. Komentiral je tudi bližajoče se volitve v ZDA, pri čemer je podprl demokratsko kandidatko Kamalo Harris, na katero po njegovih besedah računa "celoten svobodomiselni svet".