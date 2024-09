"Pred današnjim umikom francoskega kandidata za komisarja Bretona se je zdelo, da je komisarska križanka, vsaj kar zadeva strateško in finančno najmočnejše resorje, že popolnjena. Danes smo priča novemu momentu," je v izjavi za javnost ob burnem dogajanju v Bruslju sporočil slovenski evropski poslanec Matjaž Nemec. Ob tem je slovensko politiko pozval, da preseže ozkogledost, in poudaril, da si lahko Slovenija "ob hitrem in enotnem predlogu za komisarsko mesto zagotovi resor, ki je bil morda še včeraj v domeni velikih držav članic."

Slovenski evropski poslanec Matjaž Nemec se je odzval na dogajanje v zvezi s sestavo Evropske komisije. Dan preden naj bi Ursula von der Leyen predstavila svojo novo ekipo, je za preobrat z odstopno izjavo poskrbel evropski komisar za notranji trg Thierry Breton, ki ga je Francija predlagala za komisarja tudi v prihodnji Evropski komisiji.

Kot je zapisal Nemec, današnji preobrat predstavlja novo, prelomno točko pri sestavljanju Evropske komisije: "Kot sem prejšnji teden že poudaril, se danes potrjuje teza, da največja komisarska zagata Ursule von der Leyen ni v Sloveniji, temveč pri večjih državah članicah, tudi Franciji. To se je danes izkazalo v 'resetu' komisarske križanke Ursule von der Leyen."

Slovenija, ki edina zamuja s predlogom komisarskega kandidata, po zapletu v Franciji tako ni več v središču pozornosti.

"Pred današnjim umikom francoskega kandidata za komisarja Bretona se je zdelo, da je komisarska križanka, vsaj kar zadeva strateško in finančno najmočnejše resorje, že popolnjena. Danes smo priča novemu momentu. Zato vnovič pozivam celotno slovensko politiko, da preseže ozkogledost ukvarjanja s 'tegobami' o pismih, ki so ali niso prišla, in preneha razpravljati na podlagi nepreverjenih domnev zavoljo iskanja medijske pozornosti. Ob hitrem in enotnem predlogu za komisarsko mesto si lahko zagotovimo resor, ki je bil morda še včeraj najprej v domeni velikih držav članic," je poudaril Nemec.

"Čas se izteka"

Pogajalska moč Slovenije pri delitvi resorjev je po besedah Nemca odvisna od zrelosti slovenske politike, ki bo namenila enotno podporo kandidatki za komisarko Marti Kos. "Čas se izteka, vprašanje je samo, ali se bodo resorji delili z nami ali brez nas in bomo zaradi lastne nečimrnosti prisiljeni vzeti tisto, kar bo ostalo, ker smo vmes 'čakali na pismo'. Odločitev je naša," je sklenil Nemec.

Kandidaturo Marte Kos za evropsko poslanko mora obravnavati še pristojni odbor DZ za evropske zadeve, a za zdaj predsednik odbora Franc Breznik (SDS) seje še ni sklical.