Nemec o zapletih: Priča smo bili praksi skuriti dobre kandidate

"Ob dogajanju zadnjih tednov glede predloga Slovenije za kandidata/kandidatko za komisarsko mesto se je treba predvsem ozreti na interes Slovenije in njeno nadaljnjo pozicioniranje v Evropski uniji. Zaradi tega, pa tudi dejstva, da se je v evropski, predvsem pa slovenski javnosti že ustvarilo mnenje, da je naša država klonila pod pritiski predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, je zdaj čas, da z največjo mero odgovornosti do naše države enotno stopimo za predlog vlade ter podpremo predlagano kandidatko za komisarko v Evropski komisiji Marto Kos," je zapisal.

Nemec: Slovenija bi lahko vztrajala pri prvotnem predlogu za mesto komisarja

Po mnenju Nemca ima Marta Kos, tako kot prejšnji kandidat Tomaž Vesel, znanje in kompetence, potrebne za opravljanje najzahtevnejših nalog v Evropski komisiji. Meni tudi, da dogajanja zadnjih dni zato ne govorijo o Tomažu Veselu in Marti Kos ad personam, temveč gre, kot je zapisal, za niz – milo rečeno – neposrečenih odločitev, ko bi lahko Slovenija, kot je to storila Malta, kljub nasprotovanju predsednice Evropske komisije von der Leyen vztrajala pri prvotnem predlogu za mesto komisarja.

"To se ni zgodilo. Kot že mnogokrat poprej smo bili priča praksi skuriti dobre kandidate, s čimer se kompetentne ljudi odvrača od vstopa v politiko za opravljanje najodgovornejših nalog," meni Nemec.

Ursula Von der Leyen deluje z veliko mero politične preračunljivosti

Velik delež odgovornosti za zaplet pri sestavljanju Evropske komisije po mnenju evropskega poslanca nosi tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

"Njene zahteve bi morebiti še bilo mogoče razumeti kot iskreno namero sestaviti močno Komisijo, če bi bila merila za vse države članice postavljena enako. Ravnanja von der Leyen pa so žal tudi pri sestavljanju nove Evropske komisije pospremljena z veliko mero politične preračunljivosti – nezadovoljstva so deležne zgolj države, katerih kandidatke in kandidati ne prihajajo iz politične skupine predsednice Komisije. Spolno uravnoteženost, za katero naj bi si prizadevala von der Leyen, pa je nadomestila neuravnoteženost pritiskov na podlagi političnih meril," trdi Nemec.

"Enotnost je v tem oziru moč"

Nemec zato poudarja, da je v dani situaciji na Sloveniji, da najprej poskrbi za zaščito svojih interesov in v tem oziru izkaže enotno podporo predlagani kandidatki Marti Kos.

"Od signala, ki ga bomo v prihodnjih dneh poslali Evropski komisiji, ne bodo odvisna samo naša pogajalska izhodišča za resor, temveč tudi nadaljnje pozicioniranje Slovenije pri uveljavitvi njenih interesov v Evropski uniji. Enotnost je v tem oziru moč, ne šibkost," je dodal Nemec, poslance slovenske opozicije ter slovenske evropske poslance iz vrst EPP pa pozval, da v prihodnjih dneh svoja ravnanja najprej ovrednotijo iz vidika interesa Slovenije.