Vesel: Pri 13 pogodbah za nakup zaščitne opreme bi bili lahko zaznani sumi kaznivega dejanja

Računsko sodišče je danes izdalo osnutek revizijskega poročila o nabavi zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije covida-19. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je v izjavi za medije dejal, da so danes policiji poslali dokument, v katerem so 13 izvedenih pogodb označili kot takšne, v katerih bi lahko bili zaznani sumi kaznivega dejanja.

Vsebina ugotovitev revizorjev sicer ni javna, dokler se do nje ne opredelijo revidiranci in računsko sodišče ne izda končnega poročila. Tako Vesel tudi ne razkriva, katere pogodbe bi lahko bile sporne. Dejal je le, da gre za primere, ki so "poleg tega, kar je že bilo izpostavljeno v medijih", navaja STA.

Pregledali "goro" dokumentov, se opredelili do vseh pogodb in aneksov

Osnutek, ki so ga pripravili revizorji, je po njegovih besedah zelo konkreten in profesionalen. "Pregledali smo vse pogodbe in anekse, blizu 100 samo za zaščitno opremo, nekaj manj za ventilatorje za umetno predihavanje," je pojasnil Vesel. Po njegovih besedah je za njimi veliko delo, saj so pregledali "goro" dokumentov, se opredelili do vseh pogodb in aneksov ter proučili vlogo vseh revidirancev. Spomnil je, da so imeli pri pridobivanju dokumentacije precej težav, zlasti na ministrstvu za gospodarstvo, poroča STA.

Revidiranci so v tem primeru vlada, ministrstva za obrambo, za gospodarstvo in zdravje ter zavod za blagovne rezerve. Računsko sodišče pa se je za revizijo odločilo maja, tudi po nekaterih razkritjih domnevnih nepravilnosti pri naročanju opreme, potrebne v spomladanskem valu epidemije.

Vesel: To je le osnutek, zdaj so na vrsti drugi

Izdajo osnutka so sicer v pričakovanju, da bi lahko bil obremenilen za ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, spremljale tudi špekulacije, da se z njegovo izdajo hiti, da bi se s tem vplivalo na politične razmere v državi. Vesel je danes dejal, da ne vidi razloga, zakaj takšno razburjenje ob izdaji osnutka, "saj je šele osnutek". Počivalšek se bo imel možnost opredeliti do dokumenta, ki ga je danes prejel, je dejal Vesel in dodal: "Naj pojasni, kaj so bili razlogi za njegova ravnanja, boljše priložnosti, kot je ta, ne more imeti." Vesel se zato sprašuje, zakaj bi se kdo bal osnutka, če želi razčistiti položaj, navaja STA.

Revidiranci so namreč 250 strani dolg osnutek prejeli danes, v osmih dneh pa na računskem sodišču pričakujejo odzive nanj. Sledili bodo razčiščevalni sestanki, na katerih bodo revidiranci imeli možnost, da pojasnijo svoja stališča. Sledila bo izdaja predloga revizijskega poročila, v katerem bo računsko sodišče upoštevalo ta pojasnila, je dodal Vesel.

Povedal, zakaj je poročilo prenesel na namestnico

Vesel je danes pojasnjeval tudi postopek priprave osnutka, v katerem je pooblastilo za podpis osnutka revizijskega poročila z Jorga Kristijana Petroviča prenesel na namestnico Mojco Planinšek. Ponovil je, da namestnik odločitve ni sprejel v realnem času, poleg tega pa je bila komunikacija z njim otežena, saj ni prihajal na sestanke in dvigoval telefona. "Ko sem zahteval pojasnilo o časovni dinamiki podpisa osnutka, "mi je bilo sporočeno, da je to odvisno od njihove dobre volje in presoje", je pojasnil. Tega pa kot predsednik računskega sodišča ni mogel dopustiti, zato se je odločil za zamenjavo, je dodal po pisanju STA.

Komentiral je tudi očitke, ki so se ob pripravi poročila pojavljali v nekaterih medijih. "Na te diskreditacije gledam kot na svojevrstno preizkušnjo neodvisnosti računskega sodišča," je dejal Vesel in dodal, da bo "vse pritiske preživel". Sicer pa po njegovih besedah skoraj vsako revizijsko poročilo nekomu ne ustreza, zato so si "nabrali fan klub" tistih, ki so jim stopili na žulj, še poroča STA.