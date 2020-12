KPK nima dokumentacije o Veselovi dejavnosti na Fifi

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) nima dokumentacije z mnenjem o nezdružljivosti funkcij in nasprotju interesov pri opravljanju dodatne dejavnosti pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa), ki naj bi ga pred leti izdala predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu, so danes sporočili iz komisije.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, KPK v svojem dokumentarnem gradivu omenjenega mnenja ni našla, zato vsebine ne more komentirati. "Po razpoložljivih informacijah je šlo pri podaji mnenja o opravljanju dodatne dejavnosti pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) za neposredno komunikacijo med predstojnikoma obeh organov, kar lahko potrdi nekdanji predsednik Komisije Boris Štefanec," so ob tem pojasnili.

KPK: Vesel je večkrat poročal o spremembah premoženjskega stanja

Na KPK dodajajo, da so v zvezi z opravljanjem dodatne dejavnosti predsednika računskega sodišča (Tomaža Vesela, op. p.) prejšnji teden prejeli prijavo, ki je v fazi predhodnega preizkusa. Kot navajajo na KPK, se v tej fazi zbirajo podatki, pojasnila in dokumentacija z namenom ugotovitve dejanskega stanja in morebitnih kršitev iz pristojnosti KPK, na podlagi tega pa se odloči o nadaljnjih postopkih.

"Pojasnjujemo še, da je predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel KPK poročal o premoženjskem stanju ob nastopu funkcije, med trajanjem funkcije, večkrat pa tudi spremembe premoženjskega stanja. Vsebine prijav premoženjskega stanja zaradi varstva osebnih podatkov komisija ne more razkrivati," so sporočili.

Vesel je sicer KPK večkrat poročal o spremembah premoženjskega stanja. Foto: Bojan Puhek

Obrnili smo se tudi na računsko sodišče

Prejšnji teden smo Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) prosili za dokumentacijo v zvezi s soglasjem, ki naj bi ga izdali predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu za njegovo opravljanje funkcije predsednika komisije za revizijo in skladnost pri mednarodni nogometni zvezi (Fifa). Spletni portal Škandal24.si sicer poroča, da po njihovih neuradnih informacijah na KPK že nekaj dni iščejo omenjene dokumente, a brez uspeha.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na službo za stike z javnostjo na računskem sodišču, kjer smo jih prosili, da nam pošljejo:

- seznanilo z aktivnostmi pri Fifi in prošnjo za stališče, ki ju je predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel poslal na KPK, ter

- odgovor, ki ga je prejel od KPK.

Odgovor računskega sodišča še čakamo.

Lani na Fifi zaslužil skoraj četrt milijona dolarjev bruto

Kot je znano, je Fifa predsednika računskega sodišča Tomaž Vesela leta 2016 imenovala za predsednika neodvisne komisije za revizijo in skladnost (Audit and Compliance Committee). Ker gre za neprofesionalno funkcijo, je Vesel še naprej ostal na čelu računskega sodišča, prosti čas pa namenja novemu izzivu.

Iz letnega poročila Fife za leto 2019 je razvidno, da je Vesel za revizorsko delo v lanskem letu prejel 246 tisoč dolarjev bruto prihodkov oziroma okoli 202 tisoč evrov. Predhodna letna poročila Fife teh podatkov ne navajajo, a Vesel pojasnjuje, da gre za podobne zneske.

Vesel meni, da je opravljenje funkcij zakonito in ni sporno. Foto: STA

Dvomi o združljivosti funkcij

Vesel je na dvome o nezdružljivosti funkcije predsednika računskega sodišča s funkcijo v Fifi odgovoril, da je Fifa neprofitna športna organizacija, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti. Opravljanje obeh funkcij zato zakonsko ni sporno.

Vesel: KPK ni imela pripomb

Vesel pravi, da je pred nastopom nove funkcije pri Fifi s tem seznanil Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in jo prosil za njeno mnenje. "V pisnem odgovoru so mi sporočili, da ne vidijo nobenega konflikta interesov in da sta funkciji združljivi. Se mi pa zdi zelo zanimivo, da me o tem sprašujete ravno danes, kljub temu da omenjeno funkcijo opravljam že več kot štiri leta," je dejal Vesel.

Pravi, da gre za neprofesionalno, a plačano funkcijo, kar ni v tujini nič neobičajnega. Zatrdil je, da je poravnal vse davčne obveznosti ter zneske za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje tako v Švici kot v Sloveniji. Poudarja, da so v prejemkih zajeti tudi vsi stroški službenih poti, tako da mu na koncu ostane manj kot polovica bruto zneska.