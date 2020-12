Predsednik računskega sodišča: Četrt milijona dolarjev letno, ki jih dobim iz Fife, ni spornih

Tomaž Vesel odločno zavrača namigovanja o nezdružljivosti funkcije predsednika Računskega sodišča in funkcije, ki jo opravlja v Mednarodni nogometni zvezi in za katero je lani prejel četrt milijona dolarjev. Glede zaslužka pa meni, da je v skladu z mednarodnimi razmerami.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je leta 2016 zasedel pomemben položaj v okviru Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Največja športna organizacija na svetu s sedežem v švicarskem Zürichu ga je imenovala za predsednika neodvisne komisije za revizijo in skladnost (Audit and Compliance Committee). Ker gre za neprofesionalno funkcijo, je Vesel še naprej ostal na čelu Računskega sodišča, prosti čas pa namenja novemu izzivu.

Tomaž Vesel je sicer danes po poročanju medijev svojemu namestniku Jorgu K. Petroviču odvzel pooblastilo za podpis osnutka revizijskega poročila o nabavi zaščitne in medicinske opreme v času koronavirusa in ga prenesel na namestnico Mojco Planinšek.



Na včerajšnji novinarski konferenci je Vesel pojasnil, da pričakuje izdajo osnutka revizijskega poročila, ki je sicer zaupne narave, v tednu dni, nato pa ga bodo prejeli revidiranci, ki bodo lahko nanj podali svoje pripombe. Revidiranci so zavod za blagovne rezerve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo za zdravje in tudi vlada kot celota.

Iz letnega poročila Fife za leto 2019 je razvidno, da je Vesel za revizorsko delo v lanskem letu prejel 246.000 dolarjev bruto prihodkov oziroma okoli 202.000 evrov. Predhodna letna poročila Fife teh podatkov ne navajajo, a Vesel pojasnjuje, da gre za podobne zneske.

Dvomi o združljivosti funkcij

Vesel je na dvome o nezdružljivosti funkcije predsednika Računskega sodišča s funkcijo v Fifi odgovoril, da je Fifa neprofitna športna organizacija, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti. Opravljanje obeh funkcij zato zakonsko ni sporno.

Zakon o računskem sodišču namreč v 16. členu, ki opredeljuje nezdružljivost funkcij na računskem sodišču z drugimi funkcijami in z opravljanjem določenih del oziroma dejavnosti, določa, da funkcija člana računskega sodišča, funkcija vrhovnega državnega revizorja in funkcija sekretarja računskega ni združljiva:

1. s funkcijo v državnem organu, organih lokalne skupnosti, politične stranke ali sindikata;

2. z delom v državnem organu, organu lokalne skupnosti ali pri nosilcu javnih pooblastil;

3. s članstvom v organu vodenja ali nadzora gospodarske družbe, gospodarske javne službe, sklada, zavoda ali zadruge;

4. z opravljanjem kateregakoli poklica ali pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije.

KPK ni imela pripomb

Vesel je pred nastopom nove funkcije v Fifi o tem seznanil Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in jo prosil za njihovo stališče.

"V pisnem odgovoru so mi sporočili, da ne vidijo nobenega konflikta interesov in da sta funkciji združljivi. Mi je pa zelo zanimivo, da me o tem sprašujete ravno danes, kljub temu da omenjeno funkcijo opravljam že več kot štiri leta," je dejal Vesel.

Pravi, da gre za neprofesionalno, a plačano funkcijo, kar v tujini ni nič neobičajnega. Zatrdil je, da je poravnal vse davčne obveznosti ter zneske za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje tako v Švici kot v Sloveniji. Poudarja, da so v prejemkih zajeti tudi vsi stroški službenih poti, tako da mu na koncu ostane manj kot polovica bruto zneska.

Foto: FIFA

Vesel na očitke o ekscesno visokih prejemkih odgovarja, da so morda za slovenske razmere res visoki, a glede na zahtevno in odgovorno mednarodno funkcijo temu primerni. "Zneski so glede na mednarodne oziroma švicarske razmere, ki jim Slovenija ne seže do kolen, povsem normalni," je dejal Vesel in ob tem spomnil na visoke plače slovenskih predstavnikov v evropskih institucijah.

Opozoril je tudi na sodelovanje z eminentnimi osebami, ki vodijo organe Fife. Njegov namestnik je na primer predstavnik računskega sodišča ZDA Chris Mihm, pogosto sodeluje z guvernerjem finske centralne banke in nekdanjim evropskih komisarjem za širitev Ollijem Rehnom, z nekdanjim predsednikom Evropskega sodišča Vassiliosem Skourisem in drugimi. "Prejemki Fife so uravnoteženimi s kariernimi dosežki teh ljudi in z mednarodnimi pogoji dela," še poudarja Vesel.