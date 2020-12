Vesel pričakuje izdajo osnutka revizijskega poročila o nakupu zaščitne opreme v tednu dni

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel pričakuje, da se bo izdaja osnutka revizijskega poročila o nakupu zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov zgodila v tednu dni, nato ga bodo prejeli revidiranci. Pojasnil je, da bo poročilo obsežno in da so imeli velike težave s pridobivanjem dokumentacije predvsem od gospodarskega ministrstva.

Kot je Vesel povedal v izjavi za medije, je osnutek revizijskega poročila v kabinetu pristojnega namestnika, kjer čaka na soglasje oziroma nesoglasje. "Čakamo, da bo ta faza zagotavljanja kakovosti, ki sicer velja tudi za druga revizijska poročila, minila," je pojasnil. Pričakuje, da bo to lahko glede na obseg revizijskega poročila "storjeno v nekem razumnem času, to je na primer teden dni, in da takrat lahko nastopijo pogoji, da računsko sodišče vendarle izda osnutek revizijskega poročila", piše STA.

Ob tem je sicer opomnil, da je zakon nedoločen pri tem, kaj se zgodi, če soglasja ali nesoglasja ni. Toda predsednik računskega sodišča računa "na zdrav razum in integriteto vseh vpletenih, da se ta vlak vendarle premakne".

"Računsko sodišče zelo odporno proti pritiskom"

Na vprašanje, kje je vzrok pri zadržanju poročila in ali gre tudi za kake politične pritiske, je Vesel odgovoril, da lahko zagotovi le to, da je računsko sodišče zelo odporno proti pritiskom in da v izdanem revizijskem poročilu "ne bo ničesar, niti enega stavka, za katerega ne bi bilo argumentacije za takšen zapis", prav tako v njem ne bo nič, česar ne bi smelo biti, in nič ne bo izločeno zaradi pritiskov, piše STA.

Foto: Bor Slana

Ob tem je navedel, da se je z osnutkom revizijskega poročila ukvarjala velika ekipa, preverjali pa so ravnanje pri nabavi zaščitne opreme pri več subjektih v državi za daljše časovno obdobje, ne samo v nekaj tednih najhujše spomladanske krize, temveč vse do izdaje osnutka revizijskega poročila.

Vsebine osnutka Vesel ni želel razkriti, saj je zaupna. Pojasnil pa je, da je poročilo obsežno, da bo verjetno izdano na vsaj 200 straneh. "Prepričan sem, da je v njem zapisana pravzaprav objektivna resnica, v kolikor jo je seveda mogoče podpreti z dokumentacijo," je pojasnil, piše STA.

"Izrazito velike težave imeli pri pridobivanju dokumentacije predvsem od gospodarskega ministrstva"

Po njegovih navedbah je imelo računsko sodišče s pridobivanjem te dokumentacije kar nekaj težav. "Izrazito velike težave" so imeli po njegovih besedah pri pridobivanju dokumentacije predvsem od gospodarskega ministrstva in nekaterih drugih subjektov. "Kar težko je bilo razložiti vloge posameznih subjektov zlasti v tistem spomladanskem obdobju," je povedal.

Na vprašanje, ali je deležen kakšnih pritiskov, je odgovoril, da sam v sferi latentnih pritiskov živi že zelo dolgo in da to zanj ni nič novega. Ne dela pa primerjav v tem primeru z drugimi, je pojasnil, ob tem pa dodal, da je poročilo specifično, ker prihaja v času, ki je politično obremenjen, piše STA.

Poudaril je še, da kriza, ki jo je povzročila epidemija, še ni končana in opremo še vedno naročamo, zato so njihova priporočila in popravljalni ukrepi, ki jih bodo najverjetneje zahtevali, pomembni in bi bilo dobro, da je revizijsko poročilo čim prej končano.

Foto: STA

Vesel: Sestanek z Janšo se ni zgodil zaradi prevelike obremenjenosti v tem času

Na vprašanje, ali je premier Janez Janša zahteval sestanek z njim, je Vesel odgovoril, da je seznanjen s klicem na sodišče z željo po razgovoru, ki pa se ni zgodil zaradi prevelike obremenjenosti v tem času. Po Veselovem mnenju ni nič nenavadnega, če se predsednik računskega sodišča sestane s predsednikom vlade, kar se tudi dogaja, saj računsko sodišče daje pripombe in priporočila za spremembo številnih zakonov, nujen je tudi pogovor o nekaterih drugih vprašanjih. Kot meni Vesel, je na primer skrajni čas za modernizacijo zakona o javnih financah.

"Kriza, ki jo je pripeljala epidemija koronavirusa, ne bo samo enoplastna, se ne bo končala s političnim preštevanjem moči ali s kakšnimi drugimi akcijami, ampak jo bo seveda treba tudi javnofinančno preživeti. Nastaja nam krepak dolg, verjetno bo treba popolnoma prevrednotiti javnofinančne prioritete," je pojasnil, še piše STA.