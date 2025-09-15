Danes podpis pogodbe z Leonardom o nakupu helikopterjev, KPK v revizijo

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar bo danes ob 13. uri na sedežu enote letalske policije na Brniku podpisal pogodbo za nakup novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči z izbranim ponudnikom, podjetjem Leonardo. KPK medtem napoveduje vložitev zahtevka za revizijo za razveljavitev postopka.

Ministrstvo je na ponovljeno javno naročilo za nakup namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč prejelo dve ponudbi in izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini skoraj 32 milijonov evrov. Odločitev o izbiri je postala pravnomočna 9. avgusta.

A so na postopek in izbiro leteli številni očitki, zlasti o domnevnem dajanju prednosti izbranemu ponudniku, čeprav neizbrani, Airbus, odločitvi ni oporekal.

Ob objavi zvočnega posnetka z enega od usklajevalnih sestankov je Poklukar odredil izredno notranjo revizijo postopka nakupa helikopterjev, ki pa ni pokazala nepravilnosti. Zato je ministrstvo v petek sporočilo, da bo danes pogodbo podpisalo. Pogodba mora biti sicer podpisana v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o izbiri oziroma do 25. septembra.

KPK za revizijo. Bo podpis preložen?

Kmalu po tej napovedi se je oglasila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) in napovedala, da bo predvidoma danes senat sprejel sklep o vložitvi zahtevka za revizijo za razveljavitev javnega naročila. To bo KPK storila v funkciji zagovornika javnega interesa. O upravičenosti zahtevka bo morala odločiti Državna revizijska komisija.

Ker pa ta nima pristojnosti razveljavljanja pogodb, če so te že podpisane, je KPK ministrstvo pozvala, naj s podpisom pogodbe počaka. A za zdaj nameravanega podpisa še niso preklicali.

Če bo pogodba podpisana, bosta namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč v Slovenijo prispela predvidoma oktobra 2027 in februarja 2028.