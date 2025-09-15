Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
7.01

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
revizija pogodba Boštjan Poklukar helikopter KPK

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 7.01

15 minut

Danes podpis pogodbe z Leonardom o nakupu helikopterjev, KPK v revizijo

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Helikopter nujne medicinske pomoči | Kmalu po napovedi podpisa pogodbe se je oglasila Komisija za preprečevanje korupcije in napovedala, da bo predvidoma danes senat sprejel sklep o vložitvi zahtevka za revizijo za razveljavitev javnega naročila. To bo KPK storila v funkciji zagovornika javnega interesa. | Foto STA

Kmalu po napovedi podpisa pogodbe se je oglasila Komisija za preprečevanje korupcije in napovedala, da bo predvidoma danes senat sprejel sklep o vložitvi zahtevka za revizijo za razveljavitev javnega naročila. To bo KPK storila v funkciji zagovornika javnega interesa.

Foto: STA

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar bo danes ob 13. uri na sedežu enote letalske policije na Brniku podpisal pogodbo za nakup novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči z izbranim ponudnikom, podjetjem Leonardo. KPK medtem napoveduje vložitev zahtevka za revizijo za razveljavitev postopka.

Ministrstvo je na ponovljeno javno naročilo za nakup namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč prejelo dve ponudbi in izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini skoraj 32 milijonov evrov. Odločitev o izbiri je postala pravnomočna 9. avgusta.

A so na postopek in izbiro leteli številni očitki, zlasti o domnevnem dajanju prednosti izbranemu ponudniku, čeprav neizbrani, Airbus, odločitvi ni oporekal.

Ob objavi zvočnega posnetka z enega od usklajevalnih sestankov je Poklukar odredil izredno notranjo revizijo postopka nakupa helikopterjev, ki pa ni pokazala nepravilnosti. Zato je ministrstvo v petek sporočilo, da bo danes pogodbo podpisalo. Pogodba mora biti sicer podpisana v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o izbiri oziroma do 25. septembra.

KPK za revizijo. Bo podpis preložen?

Kmalu po tej napovedi se je oglasila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) in napovedala, da bo predvidoma danes senat sprejel sklep o vložitvi zahtevka za revizijo za razveljavitev javnega naročila. To bo KPK storila v funkciji zagovornika javnega interesa. O upravičenosti zahtevka bo morala odločiti Državna revizijska komisija.

Ker pa ta nima pristojnosti razveljavljanja pogodb, če so te že podpisane, je KPK ministrstvo pozvala, naj s podpisom pogodbe počaka. A za zdaj nameravanega podpisa še niso preklicali.

Če bo pogodba podpisana, bosta namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč v Slovenijo prispela predvidoma oktobra 2027 in februarja 2028.

Helikopter
Novice Preobrat v helikopterski sagi: stroka si je premislila
Martin Premk
Novice Predsednik odbora za obrambo Martin Premk: Z nabavo dveh helikopterjev konec sanj o privatizaciji HNMP
Boštjan Poklukar
Novice Poklukar: Pogodba z Leonardom za helikopterje bo podpisana v nekaj dneh
Boštjan Poklukar
Novice Štirje poslanci SD Poklukarja pozvali k razveljavitvi razpisa za nakup helikopterjev
helikopter
Novice Dolg seznam držav, ki uporabljajo leonardo helikopterje
revizija pogodba Boštjan Poklukar helikopter KPK
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.