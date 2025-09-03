Notranji minister Boštjan Poklukar je sporočil, da notranja revizija ni ugotovila nepravilnosti pri nakupu reševalnih helikopterjev. Napovedal je, da bodo pogodbo o nakupu helikopterjev s podjetjem Leonardo podpisali v teh dneh. Ob očitkih o domnevnih nepravilnostih pri nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč (HNMP) bo danes na zahtevo NSi o tem razpravljala tudi komisija za nadzor javnih financ. V NSi, kjer med drugim predlagajo ponovitev razpisa, so napovedali tudi, da se bodo po razpravi odločili o morebitni tretji interpelaciji notranjega ministra Boštjana Poklukarja.

Na razpisu ministrstva za notranje zadeve za nakup dveh reševalnih helikopterjev, ki je bil objavljen 14. maja, je ministrstvo izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini 31.964.000 evrov z DDV. Drugi ponudnik Airbus Helicopters Deutschland pa s svojo ponudbo v višini 30.365.087 evrov z DDV po navedbah ministrstva ni v celoti ustrezal zahtevam naročila.

Na račun poteka postopka so se v preteklih mesecih zvrstili številni očitki o domnevnih nepravilnostih. Minister za notranje zadeve Poklukar je minuli teden odredil izredno notranjo revizijo postopka nakupa helikopterjev, danes pa potrdil, da notranja revizija ni pokazala nepravilnosti.

Helikopter nujne medicinske pomoči Foto: STA

Poklukar: Najavljam slovesen podpis

Poklukar je na seji prebral del poročila notranje revizorke na ministrstvu za notranje zadeve, ki je zapisala, da "služba za notranjo revizijo pri izvedbi postopka javnega naročila blaga po odprtem postopku za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) številka 430-618/2025 ni zaznala nepravilnosti, posamezne aktivnosti postopka so bile izvedene v skladu z zakonodajo in internimi predpisi s področja javnega naročanja".

V zaključku pa je zapisala še, da ker niso ugotovili pomanjkljivosti, ne predlagajo priporočil za odpravo nepravilnosti.

"To je tista zadnja, zadnja stvar, ki sem jo v tem javnem razpisu želel še preveriti in v naslednjih dneh že najavljam slovesen podpis pogodbe z družbo Leonardo v letalski policijski enoti na Brniku," je povedal minister.

Poklukar je pojasnil, da je končno revizijsko poročilo prejel v torek popoldne, z revizijo pa je pred podpisom pogodbe preveril, ali je bilo "vse zakonito, transparentno in seveda strokovno v tem javnem naročanju".

NSi: Ne gre za nakup namenskih, ampak večnamenskih helikopterjev

Na zahtevo NSi bo o tej temi razpravljala tudi nadzorna parlamentarna komisija. V NSi ob tem predlagajo, da komisija pozove vlado k organizaciji službe HNMP skladno z danimi javnimi zavezami, priporočili stroke in evropsko zakonodajo, razpis pa ponovi.

"Ključno je, da se je do zdaj že na vseh ravneh ugotovilo in dokazalo, da sta minister Poklukar in vlada Roberta Goloba lagala, ko sta napovedala nakup namenskih helikopterjev. Ne gre za nakup namenskih helikopterjev, ampak za nakup večnamenskih helikopterjev," je v torek za STA dejal vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

Medtem pa je vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič za STA dejala, da težko verjame, da je okrog področja, ki je več let bilo neurejeno, vlada pa se je odločila reči ne zasebnim pobudnikom, "toliko drame". "Zadaj so kapital, takšni in drugačni interesi, NSi, pa verjetno še koga," je dodala. Zatrdila pa je, da je poslansko skupino minister z dosedanjimi pojasnili prepričal in uživa njihovo zaupanje.