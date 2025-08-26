Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Boštjan Poklukar | Foto Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je odredil izredno notranjo revizijo postopka nakupa helikopterjev za nujno medicinsko pomoč (HNMP). Dokler ne dobi njenih izsledkov, pa bodo počakali s podpisom pogodbe o nakupu izbranih helikopterjev Leonardo, je napovedal ob današnjem obisku Gotenice.

Televizija Slovenija je v ponedeljek objavila zvočni posnetek s sestanka januarja letos, ko naj bi se v času trajanja postopkov prvega razpisa za nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč v prostorih letalske policijske enote na Brniku sestala 11-članska zasedba predstavnikov ministrstva za zdravje, letalske enote policije ter zdravnikov in reševalcev. Na sestanku naj bi bili "domnevno prisotni" tudi štirje, ki so bili pozneje člani ali nadomestni člani razpisne komisije pri drugem razpisu.

Udeleženci so se med drugim pogovarjali, da se lahko glede na zahteve na razpis prijavita zgolj proizvajalca Leonardo in Airbus. Razpravljali so o znanih prednostih in slabostih enega in drugega, med drugim o tem, da Airbusov helikopter omogoča klasično intubacijo, nima pa štirih sedežev, Leonardov helikopter pa ima prečna vodila brez dodatnega prostora za glavo. Iz posnetka pa je razbrati, da so predstavniki letalske policijske enote izrazili, da bi bili bolj zadovoljni s helikopterji proizvajalca Leonardo, saj bi izbira Airbusa vodila v več oziroma dvojna usposabljanja pilotov oziroma ekip, glede na to, da zdaj že letijo z Leonardovim helikopterjem.

Poklukar se želi prepričati

Minister Poklukar je danes v izjavi za medije dejal, da si je posnetek ogledal, a ni zaznal, da bi na njem preferirali Leonardove helikopterje, "so se pa pogovarjali predvsem o prednostih in slabostih enega in drugega tipa helikopterjev, to so bili scenariji, ki smo jih na nek način tudi vseskozi imeli pred očmi", je dejal. Obe odločitvi bi imeli posledice za logistični oziroma organizacijski del letalske policijske enote "in o tem smo se nenazadnje tudi pogovarjali", je dejal. Pristavil je: "Pogovarjati se o tem, kaj je prednost in slabost enega helikopterja, še ni nezakonita zadeva."

Ne glede na to pa se želi prepričati, ali je bilo vse zakonito s postopki razpisa, kot je sicer prepričan sam. Obenem je opozoril, da so prišli v javnost posnetki iz enote slovenske policije, "ki, verjamem, so bili narejeni tako, da nobeden ni vedel, da se to snema".

Boštjan Poklukar
Novice Poklukar: Pogodba z Leonardom za helikopterje bo podpisana v nekaj dneh
Martin Premk
Novice Predsednik odbora za obrambo: Z nabavo helikopterjev konec sanj o privatizaciji HNMP
Valentina Prevolnik Rupel
Novice Stroka od začetka vključena v nakup helikopterjev
Helikopter
Novice Preobrat v helikopterski sagi: stroka si je premislila
helikopter Boštjan Poklukar
