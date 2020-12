Bo curljanje zaupnosti zaznamovalo glasovanje o nezaupnici?

"Revizija nabav zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije COVID-19 se trenutno nahaja v zaključni fazi priprave osnutka revizijskega poročila. Osnutek revizijskega poročila je zaupen in ni javen dokument, saj je vročen le revidirancem," so nam pojasnili na računskem sodišču. A če bi osnutek poročila kljub vsemu pricurljal v javnost še pred morebitnim glasovanjem poslancev o konstruktivni nezaupnici, bi s tem lahko opozicija močno vplivala na razplet glasovanja o vladi Janeza Janše.

Računsko sodišče je maja letos sprejelo sklep o reviziji postopkov nabave zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije COVID-19. Pod drobnogledom so se zaradi očitkov o nepravilnostih znašli zavod za blagovne rezerve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo za zdravje in tudi vlada kot celota.

Revidirano obdobje sega od 1. januarja 2020 do izdaje osnutka revizijskega poročila, kar pomeni, da bodo na računskem sodišču pregledali delovanje omenjenih državnih organov tako v času vlade Marjana Šarca kot tudi aktualne vlade Janeza Janše.

Poslanci SMC so lahko odločilni

Po nekaterih neuradnih informacijah bi lahko računsko sodišče sicer sicer ravno naslednji teden izdalo osnutek poročila, s čimer se prične 30-dnevni rok, namenjen odpravi nesoglasij z revidiranci glede zapisov v osnutku poročila. "Revizija nabav zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije COVID-19 se trenutno nahaja v zaključni fazi priprave osnutka revizijskega poročila. Osnutek revizijskega poročila je zaupen in ni javen dokument, saj je vročen le revidirancem," so nam pojasnili na računskem sodišču.

A kljub zaupnosti dokumenta obstaja možnost, da bi se lahko ta znašel v javnosti, kar bi močno vplivalo na aktualno politično dogajanje. Med revidiranci je namreč tudi ministrstvo za gospodarski razvoj, ki ga vodi predsednik SMC Zdravko Počivalšek. Prav poslanci njegove stranke pa bi lahko bili jeziček na tehtnici na morebitnem glasovanju o konstruktivni nezaupnici, za katero v opoziciji zagotavljajo, da jo bodo kmalu vložili.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je zavrnil očitke o nesodelovanju z računskim sodiščem. Foto: STA

Počivalšek zanikal Veselove očitke o nesodelovanju

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je septembra na seji komisije državnega zbora za nadzor javnih financ med drugim dejal, da imajo pri reviziji nabave zaščitne opreme za potrebe epidemije nekaj težav s pridobivanjem dokumentacije, zlasti z ministrstvom za gospodarstvo. Po njegovih navedbah je to ministrstvo precej neažurno pri zagotavljanju podatkov računskemu sodišču in bodo morali mogoče s kakšnimi drugimi ukrepi zagotoviti to dokumentacijo. Počivalšek je te besede zavrnil. Kot je pojasnil, so od računskega sodišča prejeli 120 vprašanj, in sicer v treh sklopih. Na dva sklopa so odgovorili, na zadnjega pa še bodo. "Vedno smo se odzivali na vprašanja vseh preiskovalnih organov, tako tudi računskega sodišča," je zatrdil minister in napovedal, da bo tako tudi v prihodnje. Ob tem je poudaril, da gre za 120 zahtevnih vprašanj in je pri pripravi odgovorov nanje moral sodelovati velik oz. pomemben del ministrstva, poroča STA.

Tomaž Vesel in Ivan Gale sta se sestala 16. aprila. Foto: STA

Vesel aprila na sestanku z Galetom

Predsednik računskega sodišča se je sicer sredi aprila sestal z nekdanjim uslužbencem blagovnih rezerv Ivanom Galetom, ki ga, enako kot Počivalška in še nekatere druge državne uslužbence, zaradi suma kršitve integritete pri nakupih zaščitne opreme, preiskuje komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Po trditvah Galeta so se med drugim pogovarjali o tem, ali lahko zavod sam posreduje vso dokumentacijo na računsko sodišče v obravnavo ali jo tam shrani. "Ko pa sem omenil, da želim posredovati dokumentacijo tudi organom pregona, pa g. Vesel tej opciji takrat ni bil naklonjen, predvsem zato, ker se je država znašla v težki situaciji in bi lahko razkritja povzročila vladno krizo," je na Facebooku zapisal Gale.

Vesel je v Odmevih na Tv Slovenija kasneje dejal, da se ne spomni, da bi se o tem pogovarjali, sploh ne na tak način. "Govor je bil o različnih tveganjih, svetoval sem jim, naj se ta tveganja dokumentirajo, kajti drugače jih bo rekonstruiralo in dokumentiralo Računsko sodišče ter jih nato seveda tudi predalo organom pregona," je povedal Vesel.

Iz spodnjega dokumenta je medtem razvidno, da je Gale ravno na dan sestanka z Veselom, na katerem je po lastnih besedah želel tudi nasvet, kako nadaljevati z nabavo opreme, podpisal naročilnico, s katero je za nazaj pokril uvoz kasneje umaknjenih respiratorjev Bellavista iz Kitajske, kar je bil eden od razlogov, da je ostal brez službe.

Je računsko sodišče primerno za preiskavo zadeve?

Sestanek je v javnosti dvignil veliko prahu. Predsednik SNS Zmago Jelinčič se je tako junija med obravnavo padle interpelacije zoper Počivalška, ki je bila sprožena ravno zaradi očitkov o negospodarnem nabavljanju opreme, vprašal, ali je računsko sodišče, potem ko je bila javnost seznanjena z omenjenim sestankom, sploh primerno za preiskovanje zadeve.