Gale ob službo zaradi respiratorjev bellavista

Veliko pozornosti medijev in javnosti je pritegnilo, ko je Ivan Gale na spletnem omrežju sporočil, da je ostal brez službe na zavodu za blagovne rezerve. Precej nenatančno pa so mediji poročali o tem, kaj je bil razlog za vabilo na zagovor in pozneje izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi in prepoved opravljanja dela. Postopek je vršilec dolžnosti direktorja zavoda za blagovne rezerve Toni Rumpf sprožil proti trem v preteklosti vodilnim na zavodu: Antonu Zakrajšku, Alojziju Černetu in Ivanu Galetu. Pri vseh teh pa je razlog nenavaden nakup ventilatorjev bellavista 1000.

Pri nakupu 46 ventilatorjev sta pomagala Gorenje in njegov lastnik Hisense, njihovo uporabo pa je avgusta zaradi načina uvoza začasno prepovedala javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke zaradi tveganj za javno zdravje. Zavod za blagovne rezerve jih je iz Kitajske uvozil brez vednosti proizvajalca, brez potrebnih dovoljenj in mimo strokovnih pravil, je opozorila agencija.

Tri pogodbe za en nakup

Da so ventilatorji bellavista 1000 tvegani in je zaradi tega potrebna previdnost, smo pred začasno prepovedjo rabe opozorili na Siolu, ko je javna RTV v Tarči s pomočjo Galeta močno problematizirala nakupe ventilatorjev znamke siriusmed, ki jih je uvozilo podjetje Geneplanet. Ti, kot so opozorili strokovnjaki, za zdravljenje bolezni covid-19 niso primerni brez dodatne opreme, ki pa je ob uvozu niso imeli niti ventilatorji bellavista 1000, za katere pa je bilo konec lanskega leta v ZDA, Kanadi in tudi pri nas izdano opozorilo o nevarnosti posameznih serij. Opozorilo je bilo objavljeno zaradi napake v programski opremi, ki bi lahko ogrozila tudi življenja.

Zakrajšek, Černe in Gale so odpovedi dobili, ker je zavod podpisal kar tri različne pogodbe o nabavi 46 ventilatorjev bellavista. Prvo je z Gorenjem podpisal Zakrajšek 18. marca, Gorenje jo je podpisalo isti dan in po tej bi morali naprave dostaviti v državni logistični center na Rojah. Enak kraj dobave je vsebovala tudi druga pogodba, ki jo je dan pozneje znova podpisal Zakrajšek, Gorenje pa že isti dan kot prvo. V nobeni od teh dveh pogodb ni bilo navedeno, kdo je uradni dobavitelj naprav. Manjkale pa so tudi druge pomembne prvine. Tretjo pogodbo je 19. marca, torej na isti dan kot Zakrajšek drugo, podpisal Alojzij Černe, Gorenje pa je tudi tretjo pogodbo podpisalo že 18. marca. V tretji pogodbi je kot kraj dobave ventilatorjev določen Qingdao na Kitajskem in tudi v tej ni navedeno, kdo je dobavitelj.

Ena pogodba za NLB, ena za ministrstvo, ena pa za posel

Gale je bil s potekom sklepanja pogodb seznanjen, kot vodja splošne službe pa bi moral zagotavljati zakonitost delovanja in je bil tudi pooblaščen, da Zakrajška kot direktorja nadomešča od 13. marca 2020 v okviru vseh njegovih pooblastil. Po tretji pogodbi, po kateri je kraj dobave respiratorjev nenadoma postala Kitajska, je Gale kot vršilec dolžnosti direktorja 16. aprila podpisal naročilnico podjetju Intereuropa, da bo za slabih sto tisoč evrov med 16. in 20. aprilom te naprave to podjetje prepeljalo v Slovenijo. A v resnici so bili respiratorji že dva tedna pred izdajo naročilnice v Sloveniji, kar je razvidno tudi iz pozneje izdanega računa, v katerem je kot datum transportne storitve naveden 3. april 2020. Zavod za blagovne rezerve Galetu očita, da je v naročilnico namerno zapisal napačne podatke, saj je vedel, da so naprave že v Sloveniji, to pa je storil zato, da bi zagotovil pravni temelj za izdajo računa in potem za plačilo, ki pa ga ni bilo mogoče izvesti, kot je to opredelil, saj je bilo blago dostavljeno že krepko pred izdajo naročilnice.

Za nakup bellavist so iz zavoda za blagovne rezerve pridobili soglasje ministrstva za gospodarstvo po drugi od treh pogodb, po kateri so bile kraj dobave Roje v Sloveniji. Po prvi pogodbi, da bo dobava v Slovenijo, pa je bilo pridobljeno bančno jamstvo NLB za vračilo avansa Gorenju. Vrednost jamstva je znašala dobra dva milijona evrov. Če kraj dobave ne bi bila Slovenija, ne bi dobili bančnega jamstva. Da naprave ne bodo dobavljene v Ljubljano, pa je prejšnje vodstvo vedelo, kar kažejo tudi elektronske komunikacije. Praktična razlika, ko je kraj dobave na Kitajskem, ne v Sloveniji, je tudi, da je v tem primeru namesto podjetja, ki bi bilo sposobno izvesti uvoz sofisticirane medicinske opreme, to vlogo prevzel kar zavod za blagovne rezerve, ki je s tem postal uvoznik iz Kitajske.

Mnenje, da bi morala država medicinske ventilatorje iz Kitajske morala uvažati kar brez posrednikov, je zadnje mesece zastopala opozicija. A zavod za tak uvoz ni imel dovoljenj in certifikatov, ki so v EU obvezni, ko gre za takšno medicinsko opremo. Posledica je, kot je v intervjuju za portal Domovina pred časom povedal Rumpf, da zdaj poskušajo znova doseči certificiranje teh ventilatorjev zato, da bi jih v primeru, če bo nemški certifikacijski organ izdal dovoljenje, medicinsko osebje lahko uporabljalo.

Zaradi suma zlorabe položaja ob podpisu pogodb o dobavi ventilatorjev bellavista na Roje, čeprav so vedeli, da ti ne bodo dobavljeni tja, in pomoči pri preslepitvi s temi pogodbami, da bi pridobili bančna jamstva NLB, sta v težavah ob Galetu tudi Zakrajšek in Černe.

Rumpf je poslal tudi naznanila okrožnemu državnemu tožilstvu zaradi sumov ponarejanja listin, zlorab položajev, pomoči pri preslepitvi ... Na posnetku je nekdanji direktor zavoda za blagovne rezerve Anton Zakrajšek:

Foto: STA

Gale je vse očitke za medije, ko so poročali, da je odpuščen, ostro zavrnil, napovedal je uporabo vseh pravnih sredstev, po poročanju 24ur.com pa je proti Rumpfu napovedal tudi kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja šikaniranja.

Zaradi treh različnih pogodb se je zapletlo tudi pri plačilu DDV v vrednosti 600 tisoč evrov. Za neposredni nakup na Kitajskem se DDV ne bi smel zaračunati in, kot je Rumpf ta mesec pojasnil v intervjuju za Domovino, se je Gorenje zaradi te napake zavezalo, da bo prejeto vsoto za DDV vrnilo. Oziroma, kot je povedal Rumpf, "dokupilo potrebno dodatno opremo, ki je enaka kot pri ventilatorjih GenEplaneta, da bi te ventilatorje lahko uporabljali za bolnike s koronavirusom, torej dodatne vlažilnike, kompresorje in cevi".

Ali ravnanje po naznanilu tožilstvu preverjajo kriminalisti, še ni jasno. Smo pa policijo zaprosili za informacije, ali poteka preiskava.

Odgovorili so nam tako: "Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, vam zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo dati odgovorov."

Kdo je Toni Rumpf?

Vršilec dolžnosti direktorja zavoda za blagovne rezerve Toni Rumpf, ki je sprožil postopek odpuščanja treh prej vodilnih, Antona Zakrajška, Alojzija Černeta in Ivana Galeta, je veterinar, ki ni brez izkušenj v politiki. Kot kandidat LDS, s podporo SD, DeSUS in SMS, je leta 2006 kandidiral za župana Šmarja pri Jelšah in v prvem krogu s 33 odstotki izgubil proti Jožefu Čakšu (SLS), ki ga je volilo 66 odstotkov občanov.

Foto: STA

Bil je član ekipe kmetijskega ministra iz vrst SD Milana Pogačnika, ta je moral odstopiti zaradi posnetka telefonske komunikacije z Zmagom Jelinčičem, ki se je pojavila v medijih. Pogačnika je nasledil Dejan Židan. Rumpf pa je bil v preteklosti tudi direktor Kobilarne Lipica. Pred prihodom na vrh blagovnih rezerv, ki spadajo pod ministrstvo za gospodarstvo Zdravka Počivalška, je delal kot veterinar v Šmarju pri Jelšah.