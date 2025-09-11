V Evropskem parlamentu so danes potrdili, da so vložili dva predloga nezaupnice Evropski komisiji pod vodstvom predsednice Ursule von der Leyen. Prvega je vložila politična skupina Levice, drugega pa skrajno desni Domoljubi za Evropo (PfE). Obe skupini sta ta korak napovedali že v sredo.

Levica ima v parlamentu 46 sedežev, za vložitev predloga nezaupnice pa je potrebnih 72 podpisov. Kje je dobila dodatne podpise, skupina ni razkrila, sporočila je le, da so ti plod "široke koalicije" v parlamentu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sopredsednica Levice Manon Aubry je med razlogi za predlog nezaupnice navedla trgovinske sporazume z ZDA, južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur in Mehiko ter odnos komisije do vojne v Gazi.

Skupina PfE je pred tem v sredo med razlogi za nezaupnico navedla gospodarsko politiko komisije, ki da je napačna. Oba predloga sicer sledita govoru von der Leyen o stanju v EU.

Pravila Evropskega parlamenta velevajo, da lahko politična skupina vloži predlog nezaupnice, če zbere podpise 72 poslancev oziroma desetine vseh v parlamentu. Če predlog vloži manj kot dva meseca po glasovanju o nezaupnici, potrebuje 144 podpisov.

Predlog z vsemi podpisi nato pošljejo predsednici Evropskega parlamenta, nakar pravne službe preverijo verodostojnost podpisov. Če bodo sprejeli enega ali oba predloga, bi razprava in glasovanje o novi nezaupnici von der Leyen lahko potekala že oktobra.