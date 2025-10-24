DZ se je sestal na izredni seji, na kateri poslanci obravnavajo interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. To so vložili poslanci NSi in SDS, ki ministru očitajo neučinkovitost na področju dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike. Za uspeh interpelacije je potrebnih 46 glasov, predlagatelji jih imajo skupno 32. Minister je očitke iz interpelacije zavrnil. Kot je dejal, je ministrstvo vzpostavilo sistem dolgotrajne oskrbe, kar ni uspelo nobeni vladi do zdaj.

Maljevac je poudaril, da še nikoli ni bilo hkrati v teku toliko investicij v domove za starejše. Gradnja javnih najemnih stanovanj je v največjem zagonu v zadnjih 20 letih, je naštel.

Nov steber socialne varnosti in dostopnost storitev

Ministrstvo, ki ga vodi, je po njegovih besedah začelo dejansko vzpostavljati dolgotrajno oskrbo kot nov steber socialne varnosti. Od začetka mandata je pripravilo nov zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je DZ sprejel leta 2023, prav tako je bil sprejet poseben kadrovski zakon, s katerim je ministrstvo stabiliziralo kadrovske razmere in izboljšalo pogoje dela v domovih.

Zakon je uvedel nov prispevek za dolgotrajno oskrbo, s katerim se krepi finančna dostopnost storitev. Prvič v zgodovini Slovenije je tako po ministrovih besedah vzpostavljen stabilen in predvidljiv sistem financiranja.

V sistemu že skoraj dva tisoč oskrbovalcev

Kot prva pravica po sistemskem zakonu se je s 1. januarjem 2024 po njegovih besedah začela izvajati pravica do oskrbovalca družinskega člana. V sistem je vključenih že skoraj 2.000 oskrbovalcev. Pravica do dolgotrajne oskrbe na domu je sledila s 1. julijem letos. S 1. decembrom pa se bo začela izvajati še pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji.

Pri vlaganjih v domove je omenil, da je hkrati v teku več kot 70 investicij po vsej Sloveniji v skupni vrednosti več kot 250 milijonov evrov. Po njegovih zagotovilih nikoli do zdaj ni bilo hkrati v teku toliko projektov.

Napredek v stanovanjski politiki

Vidne korake naprej pa so naredili tudi na stanovanjskem področju, je poudaril. Tako je vlada za stanovanjsko področje v zadnjih dveh letih zagotovila 151 milijonov evrov. Novi zakon o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj od leta 2025 do leta 2034 zagotavlja sto milijonov evrov letno.

Interpelacijo vidi kot sredstvo za spodbujanje razprave, ki ne bo v dobro ljudi, ampak bo obrambna linija kapitala, zasebnih podjetij in zaslužkov na plečih ljudi v stiski. Hkrati je navedbe iz interpelacije označil za opravičevanje nedela v preteklosti.

Interpelacijo razume predvsem kot kamuflažo predlagateljev pred dejstvom, da so sami imeli vsa leta od osamosvojitve Slovenije do danes v rokah vse priložnosti in vse vzvode za urejanje posameznih področij, pa glede tega v resnici niso storili skoraj ničesar.

Očitki v treh točkah

Očitke na račun ministrovega dela so predlagatelji strnili v tri ključne točke. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

"Minister Maljevac se igra z usodo najranljivejših ljudi, zaradi tega smo to interpelacijo morali vložiti," je v četrtek dejal vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj. Meni, da je minister že padel na glavnem izpitu, saj po njegovem mnenju zakon o dolgotrajni oskrbi s 1. decembrom, ko začne veljati pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji, ne bo v celoti zaživel. Zato danes pričakuje "zelo vročo debato", kako bo minister prevzel svojo odgovornost.

Po koncu razprave, za katero ima DZ na voljo 14 ur in pol, bo sledilo glasovanje o ministrski usodi Maljevca. Za uspeh interpelacije je potrebnih 46 glasov, predlagatelji jih imajo skupno 32.