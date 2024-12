Računsko sodišče te dni praznuje 30 let delovanja. V vsem tem času je dosledno uresničevalo svoje poslanstvo in s tem podpiralo enega od temeljev pravne države, je danes na slovesnosti na Brdu pri Kranju povedala njegova predsednica Jana Ahčin. Zagotovila je, da bodo vrednotam neodvisnosti, objektivnosti in učinkovitosti sledili še naprej.

Računsko sodišče je neodvisen državni organ, ki nadzira porabo javnega denarja. Preverja vse ostale javne ustanove, ki prejemajo javni denar, in vse tiste, ki prejemajo evropska sredstva v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo s posebnim zakonom leta 1994, delovati pa je začelo 1. januarja 1995.

Ahčin je povedala, da se je računsko sodišče do danes razvilo v državotvorno ustanovo, ki s svojo neodvisno nadzorniško vlogo prispeva h krepitvi demokracije in dviguje zavest o nujnosti odgovornega ravnanja v javnem sektorju, še zlasti pri gospodarjenju z javnofinančnimi sredstvi.

Nataša Pirc Musar: učinkovito, zakonito in pregledno

"S predanim in strokovnim delom so generacije državnih revizorjev skrbele za to, da so sredstva državljanov, s katerimi upravljajo različne institucije, uporabljena učinkovito, zakonito in pregledno," je dejala pred navzočimi na slovesnosti, med katerimi je bil tudi prvi predsednik računskega sodišča Vojko Antončič.

Da se je računsko sodišče v minulih treh desetletjih razvilo v sodoben neodvisen organ, ki uživa ugled tako doma kot v mednarodnem okolju, sta menila tudi predsednik Evropskega računskega sodišča Tony Murphy in predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Kot neodvisen varuh javnega denarja igra ključno vlogo, da denar davkoplačevalcev služi skupnemu namenu," je dejala Pirc Musar.

V 30 letih 2.500 revizijskih poročil

V skladu z ustavo je računsko sodišče kot najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v državi pri svojem delu neodvisno in povsem samostojno. V preteklih 30 letih je izdalo približno 2.500 revizijskih poročil.

Ahčin je ob tem poudarila, da ne bodo dovolili nikakršnih pritiskov na njihovo delo. S tem je spomnila na nedavni postopek sprejemanja državnega proračuna v DZ, ko so poslanci z dopolnilom v korist onkološkega inštituta odvzeli računskemu sodišču znatna sredstva za leto 2025. Dogajanje je bilo po njenih besedah preizkusni kamen njihove neodvisnosti in objektivnosti, a kot je zagotovila, bodo tudi v bodoče sledili svojemu poslanstvu in vrednotam.