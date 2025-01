Komisija za nadzor javnih financ za revizijo poslovanja CSS

Komisija DZ za nadzor javnih financ bo od računskega sodišča zahtevala revizijo poslovanja škofjeloškega podjetja CSS in sprejemanja odločitev o njegovi likvidaciji. Od SDH med drugim pričakuje dokumentacijo, ki je bila podlaga za likvidacijo. Komisija je današnjo sejo zaradi odsotnosti vodstva SDH sicer prekinila.

Na predlog koalicijskih poslanskih skupin je komisija med drugim sklenila vladi priporočiti, da v treh mesecih preuči možnost drugačne obravnave invalidskih podjetij v državni lasti. Od ministrstva za delo in Slovenskega državnega holdinga (SDH) pričakuje, da ji bosta v 20 dneh pisno poročala o dejavnostih v zvezi s škofjeloškim invalidskim podjetjem CSS.

Pregled dokumentacije o upravičenosti likvidacije

Brez glasu proti je potrdila tudi osem sklepov NSi. Na njihovi podlagi bodo od SDH med drugim zahtevali dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost odločitve o likvidaciji podjetja in imenovanja njegovega direktorja Uroša Zarnika za likvidacijskega upravitelja, ter revizijo poslovanja podjetja za zadnjih pet let.

Revizijo poslovanja CSS komisija pričakuje tudi od računskega sodišča, ki ga bo poleg tega pozvala k reviziji sprejemanja odločitev o likvidaciji.

Invalidska podjetja v novi skupini upravljanja

Ministrstvo za delo je pozvala k preučitvi možnosti dodatnih subvencij za CSS, ministrstvo za finance pa k pripravi predloga spremembe odloka o strategiji upravljanja državnih naložb, ki bo invalidska podjetja v večinski lasti države uvrstila v novo skupino naložb s ciljem uresničevanja pomembnih družbenih interesov ter zaščite in vključenosti ranljivih skupin.

Od vlade pa v komisiji pričakujejo, da v primeru uvedbe stečajnega postopka CSS ne bo podala soglasja k stečaju. Od nje želijo tudi vpogled v zapisnik in sklepe s seje, na kateri je razpravljala o CSS.

Prekinitev seje zaradi odsotnosti SDH

Predsednik komisije Jernej Vrtovec (NSi) je sejo po glasovanju prekinil, kar je napovedal že na začetku. Kot je pojasnil, se mu namreč zdi nedopustno, da na njej ni vodstva SDH. Takšno ravnanje predsednika uprave Žige Debeljaka je označil za sramotno. "Če ima človek čisto in mirno vest, bi danes prišel na to sejo, vam pogledal v oči in rekel 'dobili bomo rešitev'," je dejal. Ob tem je posvaril pred politizacijo težav CSS.

Do SDH je bil kritičen tudi Milan Jakopovič (Levica). Kot je dejal, bi moral holding skrbno spremljati poslovanje podjetij pod svojim okriljem in v primeru nakazujočih se težav nemudoma ukrepati. Namesto tega se otepa odgovornosti in za vse krivi ministrstvo za delo, je dodal.

Vrtovec se je vprašal, ali je SDH v primeru tega podjetja res izčrpal vse možnosti. O tem je podvomila tudi generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije Ana Čermelj. S predsednico sindikata CSS Brigito Rutar sta pozvali k naporom, da delovna mesta ostanejo v Škofji Loki.

Kot je poudarila predsednica Zavoda invalidskih podjetij Slovenije Vojka Martinčič, so invalidska podjetja zaradi svoje dvojne vloge zelo pomemben del gospodarstva. "Veliko državljanov ne ve, da invalidska podjetja vsako leto ustvarijo skoraj 300 milijonov evrov dodane vrednosti," je dejala. Pomen zaposlenosti invalidov po njenih besedah dokazuje tudi podatek, da je strošek države za vsakega zaposlenega invalida 381 evrov mesečno, za nezaposlenega pa več kot 1.150 evrov.

Poslovodstvo podjetja CSS v 97,96-odstotni lasti države je lani predlagalo njegovo likvidacijo, ki jo je prejšnji teden potrdila tudi skupščina. Poteza je v javnosti sprožila burno razpravo z očitki o slabem upravljanju kapitalskih naložb države in zanemarjanju pomena delovnih mest za invalide.

Sum korupcije?

Poslanec SDS Andrej Hoivik je danes Komisiji za preprečevanje korupcije naznanil sum koruptivnega dejanja vodstva SDH v primeru začetka likvidacije CSS. Na družbenem omrežju X je ob tem opozoril, da je direktor podjetja za leto 2023 dobil razrešnico in nov mandat, 20 dni pozneje pa je delavce obvestil o likvidaciji.