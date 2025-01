Skupščina invalidskega podjetja CSS, ki je v večinski državni lasti, je danes potrdila predlog poslovodstva za likvidacijo družbe, so sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH). Dodali so, da so vse druge možnosti za nadaljnje poslovanje izčrpane, likvidacijo pa so podprli z namenom preprečiti stečaj družbe. Zaposleni so nad namero SDH zgroženi, razočarani pa so tudi zaradi neaktivnosti direktorja podjetja Uroša Zarnika in pasivnosti ministrstva za delo.

Kot so še sporočili iz SDH, so od poslovodstva CSS zahtevali, da nadaljuje iskanje alternativnih zaposlitvenih možnosti za zaposlene, predvsem za invalide, in sicer v sodelovanju z vsemi deležniki. O tem mora vodstvo redno poročati lastnikom.

CSS, ki izdeluje stružene in hladno preoblikovane kovinske izdelke, ima status invalidskega podjetja in je v večinski lasti države, ki ima v njej 97,96-odstotni delež, preostali delež pa si delita Zveza društev slepih in slabovidnih ter Občina Škofja Loka. Družba zaposluje 43 ljudi, od tega 19 invalidov.

Številne, ne le finančne, težave družbe

Kot so že pred časom navedli v SDH, družba CSS posluje z izgubo in se sooča z upadom naročil, zaradi premajhnih obsegov poslovanja in prenizkih cen kljub letnim odstopljenim prispevkom in državnim subvencijam ni sposobna poslovati konkurenčno in pozitivno, dodatne težave povzročajo stari in neprimerni prostori proizvodnje.

Družba je bila večkrat v likvidnostnih težavah. Leta 2013 in 2018 so jo dokapitalizirali z nepremičninami in denarjem v znesku 1,2 milijona evrov, vendar ti ukrepi niso prinesli dolgoročne rešitve. Družba bo v obdobju zadnjih petih let ustvarila za skoraj 400 tisoč evrov izgube, kljub temu da s strani države vsako leto prejme več kot 400 tisoč evrov subvencij in odstopljenih sredstev zaradi statusa invalidskega podjetja, so že pred časom zapisali v SDH.

Omejitve glede državne pomoči

V svojih najboljših letih je družba CSS ustvarila med dvema in tremi milijoni evrov prihodkov od prodaje, v zadnjih letih pa so ti precej usahnili. Leta 2023 so znašali približno 1,78 milijona evrov, v zadnjem obdobju pa so nekaj let poslovali z izgubo.

Poslovodstvo CSS je sicer na poziv SDH skušalo najti rešitev za družbo, a je neodvisni svetovalec SDH na podlagi analize načrta poslovnega in finančnega prestrukturiranja presodil, da družba nima dolgoročno vzdržnega poslovnega modela in je ni možno uspešno prestrukturirati. Trenutna ocenjena likvidacijska vrednost sicer omogoča izplačilo plač za december in odpravnin.

Delavci so nad odzivom SDH razočarani, tudi zaradi prepozne reakcije v času, ko so postale razmere v podjetju že kritične. Prav tako jih je negativno presenetilo ministrstvo za delo, ki je zaposlenim obljubilo sestanek lani decembra, do katerega pa nikoli ni prišlo, kljub pozivu sindikata.

Dodatna državna pomoč bi, kot so še poudarili v SDH, predstavljala nedovoljeno državno pomoč.

"Ministrstvo za delo ne ščiti najranljivejših!"

"Ministrstvo za delo bi moralo biti prvi branik zaščite delovnih mest ranljivih skupin. Namesto tega pa smo priča popolni tišini in nezainteresiranosti za usodo teh delavcev!" so povedali v sindikatu. "Ali država od invalidskih podjetij pričakuje – sploh tistih, v državni lasti – ustvarjanje dobička," so se vprašali v pismu, naslovljenem na SDH in ministrstvo.

Kot je za Dnevnik povedala predsednica sindikata CSS Brigita Rutar, za nastalo situacijo še zdaleč nista kriva samo kriza na nemškem trgu in povišanje cen elektrike, ampak predvsem direktorjeva neaktivost. Direktorju Urošu Zarniku namreč očitajo, da je namesto, da bi iskal nove kupce, vlekel nerazumljive in za podjetje škodljive finančne poteze, kot so zaposlitev svetovalca, ki si ga niso mogli privoščiti, in nakup več deset tisoč evrov vredne merilne naprave, ki dolgo časa sploh ni bila v uporabi.

Zaposleni v podjetju ter Sindikat obrti in podjetništva Slovenije so sicer v minulih dneh predstavili svoje predloge za rešitev CSS, ob tem pa opozorili tudi na socialni vidik ukinitve podjetja in delovnih mest za invalide. Sindikat je pozval tudi k preklicu današnje skupščine, ki je odločila o likvidaciji, saj da ima družba ogromno novih naročil. Obrnili so se tudi na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kako naprej?

Predsednica sindikata CSS Rutar je za STA po današnji skupščini dejala, da so delavci zelo razočarani, čeprav so to odločitev pričakovali, saj sumijo, da je bil takšen korak dogovorjen že sredi decembra lani. "Razočarani smo nad direktorjem, da je pripeljal zgodbo tako daleč, in nad SDH, da je direktorju potrdil drug mandat, čeprav so vedeli, da smo imeli štiri leta slabe rezultate," je dejala.

Kaj bodo zaposleni, ki bodo po novem brezposelni, storili zdaj, ne ve. "Najprej moramo strezniti glave, da bomo potem videli, kako naprej," je dejala. Dodala je, da so v ponedeljek iz medijev prvič slišali, da za šest invalidov obstaja možnost prezaposlitve, sami pa o tem ne vedo nič. "Zelo žalostno je, da so nas, tako ranljivo skupino, prepustili same sebi," je še povedala.

Odzval se je tudi sindikat

Razočarani so tudi v Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije. "Ob tem smo z ogorčenjem sprejeli informacijo, da naj bi likvidacijski upravitelj postal direktor CSS Uroš Zarnik, ki je odgovoren za poslovne rezultate, ki so privedli do prenehanja tega ranljivega podjetja," je v sporočilu za javnost zapisala generalna sekretarka sindikata Ana Čermelj.

Poudarila je, da bo sindikat delavcem nudil vso pravno zaščito in preveril zakonitost sprejema sklepa o likvidaciji družbe, pozoren bo tudi na odpovedne roke in izplačilo odpravnin (vključno z njeno višino). Sindikat je tudi že vzpostavili prve stike z Zavodom za zaposlovanje RS, da bodo uredili svetovanje na sedežu družbe, "ki bo deloma ublažilo breme in skrbi invalidov, z namenom, da bi se delavci, še posebej invalidi, po likvidaciji družbe čim hitreje prezaposlili in tako vrnili na trg dela", je pojasnila Čermelj.