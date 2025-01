Možnosti za prihodnost podjetja CSS je na današnji seji pretresala tudi komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Člani iz vrst opozicije so ministra za delo Luko Mesca pozvali k razveljavitvi likvidacije škofjeloške družbe, Mesec pa je ponovil, da bo odločitev sprejel po opravljeni analizi. Opoziciji je očital politikantstvo.

"Invalidska podjetja niso namenjena ustvarjanju dobička, ampak predvsem zagotavljanju vključenosti invalidov v delovne procese in družbo, samostojnosti invalidov in tako naprej," je na seji komisije v imenu predlagatelja poudaril Jože Tanko (SDS) in bil kritičen do potez Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki upravlja državno premoženje.

Izpostavil je poslovno poročilo CSS za leto 2023, "v katerem so zapisane zadeve, zaradi katerih bi morali pri SDH zazvoniti vsi alarmi". Predhodna letna poročila so po Tankovih besedah zelo podobna. Direktor CSS Uroš Zarnik je bil, kot je dejal Tanko, na skupščini avgusta lani kljub vsem slabim rezultatom, ki jih je izkazovalo podjetje, potrjen za tretji mandat na čelu družbe. Prvi ukrep SDH bi moral biti tako po njegovi oceni menjava vodstva.

Mesec naročil svojo analizo

"Tudi mene zanima, zakaj je bil direktor dva meseca pred odločitvijo, da bo podal zahtevek za likvidacijo podjetja, imenovan za tretji mandat. Mislim, da bi bilo postopanje odgovornega lastnika ravno obratno," se je s predsednikom komisije strinjal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. "Gre za en zelo nezaslišan način upravljanja državnega premoženja," je dodal.

Mesec je sicer poudaril, da bodo na ministrstvu naredili vse, da invalidi, zaposleni v CSS, bodisi obdržijo svoja delovna mesta v podjetju, kjer delajo zdaj, bodisi se prezaposlijo na vsaj enako dobra delovna mesta v bližnji okolici. "V tej smeri bomo gradili v naslednjih dveh tednih," je obljubil.

Ministrstvo je dalo izdelati svojo analizo, na podlagi te pa bo Mesec v prvem tednu februarja sprejel odločitev, ali bo sklep o likvidaciji podjetja izpodbijal. "Noben minister za delo še ni uporabil tega instituta, jaz sem ga pripravljen," je poudaril, a ponovil, da bo odločitev sprejel po prejeti analizi, ki jo je naročilo ministrstvo.

Po mnenju poslanca Aleksandra Reberška (NSi) je razveljavitev sklepa o likvidaciji edina prava rešitev. "Če imamo denar za sodno stavbo, 13 tisoč računalnikov ... vse neumnosti v tej državi, ga bomo našli tudi za 19 invalidov. Strošek je 1.300 evrov letno na osebo," je izračunal poslanec in obenem pozval k menjavi vodstva CSS. Opozicijski poslanec je ob tem posvaril pred morebitno prodajo podjetja. "Bojim se, da bi kupec interese dobička postavil pred interese invalidov," je dejal.

Andrej Hoivik (SDS) se je zavzel za ohranitev delovnih mest v Škofji Loki in poudaril, da je v ustavi zapisano, da je Slovenija socialna država.

"V istem členu ustave, ki ga navajate, piše tudi, da je Slovenija pravna država. To pomeni, da vladajo zakoni in da pravila veljajo za vse, na čelu z ministri," je odgovoril Mesec. Opozicijskima poslancema je očital, da ne razpravljata pošteno, ampak gre za "navadno politikantsko obračunavanje", ljudi, ki so v stiski, pa da zavajata, "češ, saj ima minister nekakšno čarobno palčko".

Do ravnanja SDH v tej zgodbi je bila kritična tudi koalicijska poslanka Meira Hot (SD). Nesprejemljivo se ji zdi, da SDH piše takšne "ponižujoče" odgovore ministru Mescu. Iz holdinga so namreč sporočili, da bodo nemudoma ustavili postopek likvidacije CSS, če bo ministru uspelo zagotoviti dodatne subvencije za podporo ohranjanju delovnih mest invalidov na trenutni lokaciji v okviru trenutne dejavnosti.

V SDH so ob tem v opravičilu za izostanek z današnje seje ponovili, da so s podporo likvidaciji, ki jo je predlagal direktor, preprečili stečaj družbe in s tem omogočili aktivno iskanje prezaposlitvenih možnosti za vse invalide in v največji meri tudi za druge zaposlene.

"Zame SDH tu ni sprejel primernih ukrepov in so soodgovorni. Danes bi morali sedeti tukaj z nami in storiti vse potrebno, da podjetje ohranijo pri življenju," je dejala Hot.

Poslanec Jurij Lep (Svoboda) je menil, da mora imeti SDH toliko pameti in znanja, da stvar reši.

Iskrena ponudba Slovenskih železnic

Ponudbo za zaposlitev vseh invalidov iz CSS, glede na možnosti pa tudi drugih zaposlenih, so sicer že posredovale Slovenske železnice (SŽ). Direktorica SŽ – Železniško invalidsko podjetje, sicer tudi predsednica združenja invalidskih podjetij, Vojka Martinčič je poudarila, da je ponudba iskrena.

"Železniško invalidsko podjetje je velika družba s 650 zaposlenimi, je staro podjetje z visoko starostno strukturo in ljudje se upokojujejo. Nam je tudi pomembna kvota, da zadržimo status invalidskega podjetja. Delovna mesta, ki smo jih ponudili, so dejansko na razpolago, so realna delovna mesta," je pojasnila. Dodala je, da gre za skrajno silo, saj si tudi oni želijo, da bi CSS obstal. V petek se bo Martinčič v Škofji Loki o tej možnosti znova pogovarjala z zaposlenimi v CSS.

Današnja seja je sicer sledila sredini skupni seji odborov za delo in za gospodarstvo, na kateri so člani ministrstvo za delo in SDH pozvali, naj sodelujeta pri zagotovitvi zaposlenosti invalidov, zaposlenih v družbi CSS, vlado pa, naj prouči možnost drugačne obravnave invalidskih podjetij v državni lasti. Enake sklepe, ki jih je vložila koalicija, je danes potrdila tudi komisija, zavrnila pa je predloge opozicije.

V petek bo o problematiki CSS razpravljala tudi komisija DZ za nadzor javnih financ.