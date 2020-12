Nemci dvomijo, da Vesel deluje neodvisno od Čeferina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški mediji so se danes razpisali o domnevno spornih povezavah med predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom in predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandrom Čeferinom. Spomnimo, Vesel je pred štirimi leti zasedel pomemben položaj v Mednarodni nogometni zvezi (Fifa), imenovan je bil za predsednika neodvisne komisije za revizijo in skladnost. Nemški tabloid Bild pa zdaj poroča, da je bil Vesel takrat tudi namestnik vodje mladinske komisije pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS), ki jo je takrat vodil Čeferin. S tem se po poročanju časnika postavlja pod vprašaj neodvisnost Veselove funkcije v Fifi od Čeferina.