Vesel odvzel pooblastilo namestniku, ki bi moral podpisati zaupni dokument

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je svojemu namestniku Jorgu K. Petroviču odvzel pooblastilo za podpis osnutka revizijskega poročila o nabavi zaščitne in medicinske opreme v času koronavirusa in ga prenesel na namestnico Mojco Planinšek.

Kot je povedal Vesel, druge izbire ni imel, saj je bila komunikacija s prvim namestnikom otežena, poleg tega odločitve ni sprejel v realnem času, čeprav ga je k temu pozival. Da "bi zagotovil največjo možno mero objektivnosti", je ocenil, da je dobro, da osnutek pogleda tretja oseba.

"Da to naredim, sem se odločil tudi zato, da razbremenim sodišče vtisov, da je prišlo do tega zaradi političnih pritiskov in še bolj objektiviziram delo sodišča. Pri tem namreč ne gre za politična ozadja, pač pa zgolj za zagotavljanje učinkovitosti računskega sodišča," je za STA zatrdil Vesel. Kot je pojasnil, so interni roki, ki jih imajo, že tako ali tako potekli. "Ne morem dovoliti, da je računsko sodišče v pat poziciji. Pa tudi dostojno je, da letos, po osmih mesecih dela revizorjev, vendarle izdamo vsaj osnutek poročila," je navedel.

Kaj pravi Petrovič?

Glede osnutka poročila se je včeraj, še pred odvzemom pooblastila, na Twitterju oglasil Petrovič, ki je zapisal:

Medijska neučakanost je nesprejemljiv pritisk. V tej fazi revizije bi bila tudi morebitna menjava pristojnega namestnika precedens.



Dajte stroki čas, da opravi svoje!#Računskosodišče #Neodvisno#Objektivno#Učinkovito — Jorg K. PETROVIC (@JorgPETROVIC) December 22, 2020

Bo zaupen dokument vplival na glasovanje o nezaupnici?

Revidiranci računskega sodišča so zavod za blagovne rezerve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo za zdravje in tudi vlada kot celota.

Osnutek revizijskega poročila je zaupen in ni javni dokument, saj je vročen le revidirancem, a če bi osnutek poročila kljub vsemu pricurljal v javnost še pred morebitnim glasovanjem poslancev o konstruktivni nezaupnici, bi s tem lahko opozicija močno vplivala na razplet glasovanja o vladi Janeza Janše.

Med revidiranci je namreč tudi ministrstvo za gospodarski razvoj, ki ga vodi predsednik SMC Zdravko Počivalšek. Prav poslanci njegove stranke pa bi bili lahko jeziček na tehtnici na morebitnem glasovanju o konstruktivni nezaupnici, za katero v opoziciji zagotavljajo, da jo bodo kmalu vložili.