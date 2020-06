O srečanju med Galetom in Veselom konec aprila, ki naj ne bi bilo uradno evidentirano, je prejšnji teden ugibal spletni portal Pozareport. Da ga zanima, ali se je srečanje res zgodilo, je na Twitterju zapisal tudi predsednik vlade Janez Janša. Vesel za Siol.net srečanja v petek ni hotel komentirati. Več v članku Tomaž Vesel: Ne komentiram, ali sem se sestal z Ivanom Galetom.

Ivan Gale iz zavoda za blagovne rezerve - ta je bil med epidemijo koronavirusa odgovoren za nabavo zaščitne opreme - je na Facebooku zapisal, da se je s predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom sestal enkrat. "Takoj po velikonočnih praznikih sem sodelavki naročil, da pokliče računsko sodišče in prosi za sestanek s predsednikom Veselom. V prejšnjih dneh je bilo po poročanju medijev namreč že znano, da se je računsko sodišče že oglasilo na MORS oz. MDS (vladna medresorska delovna skupina), kamor so jih povabili na posvetovanje," je zapisal Gale.

"Zato sem se odločil, da jih tudi jaz povabim tudi na zavod, saj sem želel nasvet, kako naj zavod nadaljuje nabave, saj je ravno g. Vesel že v tednu pred sestankom rekel, da smo verjetno že na točki, ko bi bilo potrebno naročanje zaščitne opreme izvesti po rednih postopkih," je dodal.

"Prisotnih še nekaj uslužbencev zavoda"

Kot še pravi Gale, sta na zavod na njegovo povabilo v četrtek, 16. aprila, prišla predsednik Tomaž Vesel in svetovalec Borut Smrdel, na sestanku pa je bilo prisotnih še nekaj uslužbencev zavoda.

Po trditvah Galeta so se med drugim pogovarjali o tem, kako pristopiti k nadaljnjemu naročanju zaščitne opreme, želel pa je tudi izvedeti, ali lahko zavod sam posreduje vso dokumentacijo na računsko sodišče v obravnavo ali jo tam shrani. "Ko pa sem omenil, da želim posredovati dokumentacijo tudi organom pregona, pa g. Vesel tej opciji takrat ni bil naklonjen, predvsem zato, ker se je država znašla v težki situaciji in bi lahko razkritja povzročila vladno krizo," je še zapisal Gale.

Foto: STA

"Terčetu sem sporočil, da imam dovolj njegovega dvojnega agentstva"

Kot je še zapisal Gale, je 10. aprila 2020 Mitji Terčetu, takratnemu vodji projektne skupine za koordinacijo in izvedbo nabave zaščitne opreme pri ministrstvu za gospodarstvo in svetovalcu državnega zavoda za blagovne rezerve, sporočil, da ima "dovolj njegovega dvojnega agentstva".

"Nenavadno, kako hitro je odreagiral Počivalšek in napadel 'mafijo SDS'"

"Terče je poklical Počivalška, ta pa potem Zakrajška in ga začel zmerjati z SDS mafijo in da je Zakrajšek največji mafijec v državi. Meni je bilo nenavadno, kako hitro je odreagiral Počivalšek in napadel 'mafijo SDS'. Zelo verjetno je šlo za skupen projekt koalicijskih strank, ko pa so se stvari začele odkrivati in zaostrovati, se je verjetno Počivalšek ustrašil, da bodo njega žrtvovali, in je znorel nad Zakrajškom. Tudi naslednji dan je obtoževal po telefonu Zakrajška, da je bil ta čisto obupan," je zapisal Gale.

Gale je nato Terčetu "samoiniciativno odpovedal pogodbo".

Galetov zapis lahko v celoti preberete spodaj.

V zadnjih dneh se v nekaterih medijih poroča o sestanku med menoj in predsednikom Računskega sodišča g. Tomažem Veselom.



Pa da opišem okoliščine.



V petek, 10. aprila 2020, sem Terčetu sporočil, da imam dovolj njegovega dvojnega agentstva. Terče je poklical Počivalška, ta pa potem Zakrajška in ga začel zmerjati z SDS mafijo in da je Zakrajšek največji mafijec v državi. Meni je bilo nenavadno, kako hitro je odreagiral Počivalšek in napadel "mafijo SDS". Zelo verjetno je šlo za skupen projekt koalicijskih strank, ko pa so se stvari začele odkrivati in zaostrovati, se je verjetno Počivalšek ustrašil, da bodo njega žrtvovali, in je znorel nad Zakrajškom. Tudi naslednji dan je obtoževal po telefonu Zakrajška, da je bil ta čisto obupan. V nedeljo 12. aprila, mi je rekel, da nujno potrebuje mir, in me prosil, da naj naprej čisto sam vodim stvari na Zavodu na način, za katerega menim, da je najprimernejši. Takoj po končanem pogovoru sem šel samoiniciativno odpovedat svetovalno pogodbo o Terčetu. V naslednjih dneh so se pritiski na Zavod s strani ministra stopnjevali ves čas. G. Zakrajšek tudi ni bil na bolniškem dopustu vse do 14. aprila 2020, ampak je bil pred tem zgolj doma v samoizolaciji. Z njim sem bil v rednih stikih, tudi pomagal je, če smo ga za karkoli prosili.



Takoj po velikonočnih praznikih sem sodelavki naročil, da pokliče Računsko sodišče in prosi za sestanek s predsednikom Veselom. V prejšnjih dneh je bilo po poročanju medijev namreč že znano, da se je Računsko sodišče že oglasilo na MORS oz. MDS (vladna medresorska delovna skupina), kamor so jih povabili na posvetovanje. Zato sem se odločil, da jih tudi jaz povabim tudi na Zavod, saj sem želel nasvet, kako naj Zavod nadaljuje z nabavami, saj je ravno g. Vesel že v tednu pred sestankom rekel, da smo verjetno že na točki, ko bi bilo potrebno naročanje zaščitne opreme izvesti po rednih postopkih.



Na Zavod sta potem na moje povabilo v četrtek, 16. aprila, prišla predsednik Tomaž Vesel in svetovalec Borut Smrdel. Na sestanku je bilo prisotnih še nekaj uslužbencev Zavoda.



O čem smo se pogovarjali:



- Kako pristopiti k nadaljnjemu naročanju zaščitne opreme – jaz se nisem strinjal, da se nabave še naprej vodijo na dotedanji način, ki je bil netransparenten, in da delamo pod pritiski ter da Zavod nabavlja tudi kupuje stvari, ki prvotno niso bile mišljene, ter da imamo občutek, da se kupuje tudi nekatero opremo, ki bi jo v vsakem primeru morale kupiti bolnišnice same (npr. kisikovi prenosni sistemi, laringoskop).



- Povedal sem, da Vlada RS ne zagotavlja potrebnih finančnih sredstev – nasvet Zavodu je bil, da naj se v bodoče nikakor več ne podpisuje pogodb brez zagotovljenih finančnih sredstev, saj gre za kršitev predpisov.



- Vprašal sem g. Vesela, kaj so ugotovili na sestanku pri MORS oz. MDS, saj Zavod ni dobival informacij od MDS, prejemal je samo potrjene ponudbe, kot podpisnik pogodb pa bi moral biti seznanjen z vsemi informacijami – izvedeli smo, da menda precej ponudb ni bilo pregledanih.



- Vprašal sem, če jih lahko v bodoče prosimo za pomoč pri pripravi razpisa in postopkih – g. Vesel je rekel, da so pripravljeni pomagati in da je v državi tudi nekaj kvalitetnih javno-naročniških služb, ki bi lahko tudi priskočile na pomoč in bi lahko Zavod povezali z njimi.



- Želel pa sem tudi izvedeti, če lahko Zavod sam posreduje vso dokumentacijo na Računsko sodišče v obravnavo ali jo tam shrani. G. Vesel je pojasnil, da je možno dokumentacijo zgolj posredovati k njim in se ta potem tam trajno hrani.



- Ko pa sem omenil, da želim posredovati dokumentacijo tudi organom pregona, pa g. Vesel tej opciji takrat ni bil naklonjen, predvsem zato, ker se je država znašla v težki situaciji in bi lahko razkritja povzročila vladno krizo. Nismo pa g. Veselu ali Smrdelu pokazali ali predali kakršnekoli dokumentacije. Toliko o tem, kako je g. Vesel prišepetaval oz. sodeloval pri poskusu rušenja Vlade RS, kot se mu skuša očitati v nekaterih medijih.



To je bilo edinkrat, ko sem se srečal z g. Veselom, in ni res, da sem se z njim srečeval.



Da smo se sestali s predstavniki Računskega sodišča, sem seznanil tudi vse prisotne na koordinaciji pri ministru takoj naslednji dan, v petek, 17. aprila 2020, in tudi pred vsemi prisotnimi povedal, kaj so nam svetovali. To isto pa sem ponovno navedel tudi v daljšem dopisu ministru Počivalšku dne 19. aprila 2020. Tudi g. Veselu in g. Smrdelu sem takrat povedal, da bom o sestanku seznanil ministrstvo in ni nič potekalo na skrivaj oz. v ozadju.



Zato ne vem, zakaj se zdaj kar naenkrat dela neka afera iz tega. G. Vesel verjetno zadeve ni hotel komentirati, ker bi ga koalicija napadla v vsakem primeru.