Nekdanja šefica SDH Lidija Glavina je po odstopu nadzorni svet SDH s posebnim sporazumom zaposlil kot svetovalko uprave SDH s plačo šefice uprave SDH in ji določil še pravico do precejšnje odpravnine, če se hitro zaposli drugje. Ker se je le po nekaj mesecih zaposlila pri Robertu Golobu v GEN-I, je Glavinovi pripadla odpravnina v višini 54 tisoč evrov. Kot sedaj ugotavlja KPK, so nadzorniki in člani uprave pri pogodbi z Glavinovo kršili integriteto.

Komisija za preprečevanje korupcije je sporočila, da je zaključila postopek suma kršitve integritete, ki ga je vodila zoper šest članov nadzornega sveta in uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki so te funkcije opravljali v letu 2019. Odločitve še niso pravnomočne, saj se lahko vse osebe še pritožijo. KPK je postopek proti nadzornikom in upravi SDH uvedla leta 2019 zaradi sporne pogodbe z Lidijo Glavino, ki je po odhodu z vrha SDH postala svetovalka upravi SDH z enako plačo. Ter na koncu SDH zapustila z odpravnino v višini 54 tisoč evrov ter odšla v GEN-I.

KPK je kršitev integritete ugotovila pri nekdanjih nadzornikih SDH Igorju Kržanu, Dušku Kosu, Janezu Vipotniku in Karmen Dietner (zadnja sta sicer še vedno del nadzornega sveta SDH) ter takratnima članoma uprave Boštjanu Kolerju in Andreju Božiču.

O dogajanju obvestili tudi policijo

Zaradi sumov, da bi lahko pri tem dogajanju šlo tudi za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, je KPK že lani policiji poslala svoje prve ugotovitve z dokumentacijo o nenavadnih dogovorih na vrhu SDH in ugodnostih. Sporazum o zaposlitvi je ob odstopu z Lidijo Glavino podpisal takratni predsednik nadzornega sveta SDH Igor Kržan, ki je nekaj dni za tem sam prevzel vodenje uprave SDH in tam Glavino tudi zaposlil kot višja svetovalko s plačo predsednice uprave.

Odšla zaradi Šarčeve vlade?

O nenavadnih ugodnostih za Glavino, ki jo je v vrh SDH z ne najbolj jasnimi referencami "uvozila" vlada Mira Cerarja, je nadzorni svet SDH odločal na izredni seji 27. 3. 2019, ko so takratni predsednik nadzornikov Igor Kržan, Janez Vipotnik, Duško Kos in Karmen Dietner potrdili sporazum o predčasnem prenehanju mandata predsednice uprave SDH. Uradno je odstopila prostovoljno. Neuradno jo je odnesla menjava oblasti, saj je oblast prevzela manjšinska vlada Marjana Šarca. S sporazumom so se nadzorniki zavezali, da bodo do 31. 5. 2020 Glavino zaposlili kot svetovalko uprave, in sicer s plačo predsednice uprave 10.974,87 evra, pravico do avtomobila, plačilom goriva, telefona, prenosnega računalnika, prostorov za delo ... V sporazumu Glavine z nadzornim svetom pa je bila tudi določba, da če si najde delo drugje že v letu 2019, ji pripade odpravnina v enkratnem znesku v višini neizplačanih plač do konca obdobja zaposlitve.

Glavinova odšla v Italijo na delo za GEN-I

Zakaj (najprej zaupen) sporazum, ki omogoča odpravnino ob hitri zaposlitvi, se je pokazalo čez dobre tri mesece, bilo je julija 2019, ko so iz SDH sporočili, da Glavina ni več zaposlena pri njih in da ji "pripada izplačilo odpravnine v višini preostalih še neizplačanih plač do konca tega leta". Po sporazumu, ki so ga podpisali 15. 7. 2019, je 5. 8. 2019 dobila 5.705 evrov plače za 12 dni svetovalnega dela za SDH v juliju 2019 in še 54.774 evrov odpravnine "za neizplačane plače do konca leta". Dva tedna po obvestilu, da Glavina ni več v službi na SDH in da dobi tudi odpravnino, je odjeknila vest, da je Glavina dobila delo v državnem podjetju GEN-I, ki ga vodi Robert Golob, in sicer, kot se je pokazalo, v italijanski podružnici.