LMŠ na vrhu SDH: toliko so Glavini plačali, da je šla h Golobu #video

Planet TV je podrobneje predstavil, kako si je vlada Marjana Šarca leta 2019 prisvojila sam vrh državnega gospodarstva SDH, za kar je morala najprej umakniti dotedanjo predsednico uprave Lidijo Glavina. Kot pa smo že prejšnji teden razkrili na SIol.net, so ji za to, da se hitro zaposli kje drugje določili pravico do precejšnje odpravnine. Tako je odšla k državnemu GEN-ju Roberta Goloba in prejela odpravnino v višini 60 tisoč evrov.

Takratni nadzorni svet SDH je bil zelo kooperativen. Z Glavino so v začetku aprila 2019 sklenili sporazum o odstopu z mesta predsednice uprave in zaposlitvi na mesto svetovalke uprave, za slabih 11 tisoč evrov bruto plače. Glavina je nato sredi julija 2019 dobila zaposlitev v državnem GEN-iju Roberta Goloba, SDH pa ji ob tem izplačal še 60 tisoč evrov odpravnine. Ob tem se tako v vlogi nadzornega sveta, ki je z Glavino sklenil sporazum, kot v vlogi uprave, ki je je zaposlila in ji drago plačala za odhod, pojavlja ime Igor Kržan.

Protikorupcijska komisija, s tem se ukvarja že več kot poldrugo leto, je v čiščenju vrha državnega gospodarstva našla nevestno delo in korupcijo. Kot so zapisali v osnutku poročila, so nadzorniki presegli svoja pooblastila, uprava pa se ni nikoli uprla in je slepo sledila njihovim navodilom. Skupaj so Glavini tako omogočili precejšnjo premoženjsko in nepremoženjsko korist.

Vse skupaj se je dogajalo v ozadju, vse do zdaj, ko se pričakuje končno poročilo protikorupcijske komisije. A medtem se je spremenila zakonodaja in KPK ni več pristojna za ugotavljanje korupcije, zato se bodo z njenimi ugotovitvami ukvarjali drugi organi pregona.